Capul Verde, în istoria fotbalului după golul cu Argentina. Bornele fabuloase atinse de revelația de la Mondial

Capul Verde a reușit să stabilească egalitatea în duelul cu Argentina din 16-imile Cupei Mondiale și a intrat în istoria fotbalului.
Odată cu reușita lui Deroy Duarte de pe Miami Stadium, formația insulară din Africa a devenit doar a patra națională care reușește la debutul la World Cup să înscrie împotriva a două foste campioane ale lumii.
Cum a reușit Capul Verde să atingă o bornă istorică în partida cu Argentina. Singurele trei precedente
Duelul dintre Argentina și Capul Verde din 16-imile Cupei Mondiale a consmenat o bornă istorică stabilită de echipa condusă de Bubista. După ce “pumele” au deschis scorul prin Leo Messi în minutul 29, insularii au reușit într-un mod fabulos să restabilească egalitatea prin mijlocașul Deroy Duarte în repriza a doua, în minutul 59.
Grație reușitei Capului Verde, cea mai mică națională de la Cupa Mondială a devenit doar a patra țară care aflată la debut, marchează contra a două foste campioane mondiale. Prima “victimă” a fost Uruguay, care în faza grupelor a încasat două goluri, iar pe Miami Stadium, Argentina a devenit și ea una.
Echipele care au mai reușit să facă acest lucru sunt următoarele:
- Danemarca la World Cup 1986 – Goluri cu Germania de Vest și Uruguay
- Nigeria la World Cup 1994 – Goluri cu Argentina și Italia
- Senegal la World Cup 2002 – Goluri cu Franța și Uruguay
ARG 🇦🇷 1-1 🇨🇻 CPV (59′)
Empata Cabo Verde con gol de Deroy Duarte 🇨🇻 en su primer Mundial y firma un dato de época: es la CUARTA selección en TODA la historia de la Copa del Mundo que, en su debut, le marca a dos campeones del mundo.
🇩🇰 Dinamarca 1986 (Alemania y Uruguay)
🇳🇬…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 3, 2026
De saemenea, Capul Verde a devenit doar a doua națională din istoria Cupei Mondiale care aflată la debut, marchează în fazele eliminatorii contra campioanei en-titre. Singura care a mai făcut așa ceva este Norvegia, în 1938, care a marcat contra Italiei.
Con el gol de Deroy Duarte a Argentina, Cabo Verde 🇨🇻 se convierte en la SEGUNDA selección en TODA la historia de la Copa del Mundo que, en su debut, le marca al vigente campeón del mundo en un partido de eliminación directa.
El único precedente: la Noruega 🇳🇴 de 1938, que marcó…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 3, 2026
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