Capul Verde, în istoria fotbalului după golul cu Argentina. Bornele fabuloase atinse de revelația de la Mondial

Capul Verde a reușit să stabilească egalitatea în duelul cu Argentina din 16-imile Cupei Mondiale și a intrat în istoria fotbalului.

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Odată cu reușita lui Deroy Duarte de pe Miami Stadium, formația insulară din Africa a devenit doar a patra națională care reușește la debutul la World Cup să înscrie împotriva a două foste campioane ale lumii.

Cum a reușit Capul Verde să atingă o bornă istorică în partida cu Argentina. Singurele trei precedente

Duelul dintre Argentina și Capul Verde din 16-imile Cupei Mondiale a consmenat o bornă istorică stabilită de echipa condusă de Bubista. După ce “pumele” au deschis scorul prin Leo Messi în minutul 29, insularii au reușit într-un mod fabulos să restabilească egalitatea prin mijlocașul Deroy Duarte în repriza a doua, în minutul 59.

Grație reușitei Capului Verde, cea mai mică națională de la Cupa Mondială a devenit doar a patra țară care aflată la debut, marchează contra a două foste campioane mondiale. Prima “victimă” a fost Uruguay, care în faza grupelor a încasat două goluri, iar pe Miami Stadium, Argentina a devenit și ea una.

Echipele care au mai reușit să facă acest lucru sunt următoarele: