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Care e meciul pe care îl poţi vedea duminică, în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY

Antena Sport Publicat: 27 iunie 2026, 10:08

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Care e meciul pe care îl poţi vedea duminică, în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY

Match Buddy

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Sâmbătă spre duminică ai din nou ocazia să vezi meciul tău preferat de la Campionatul Mondial 2026 în formatul FIFA Match Buddy, doar în AntenaPLAY.

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Nu ştii încă ce este FIFA Match Buddy? Este modalitatea de a vedea cel mai tare meci al zilei, cu faze din mai multe unghiuri şi cu statistici în timp real ale celor două echipe.

Iordania – Argentina, în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY

În dimineaţa dintre sămbătă şi duminică (05:00), poţi urmări în formatul FIFA Match Buddy partida dintre Iordania şi Argentina, condusă de Istvan Kovacs şi în care Lionel Messi e pregătit să strălucească din nou.

În formatul Match Buddy, vei vedea fazele lui Lionel Messi din mai multe umghiuri, dar şi toate statisticile starului sud-american, pe durata partidei ce va începe la ora 05:00 dimineaţa.

Abonaţii AntenaPLAY pot avea astfel parte de o experienţă digitală complexă, ceva în plus faţă de transmisiunea clasică. Poţi astfel să înţelegi meciul mai bine în timp real.

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