Care e meciul pe care îl poţi vedea duminică, în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY

Sâmbătă spre duminică ai din nou ocazia să vezi meciul tău preferat de la Campionatul Mondial 2026 în formatul FIFA Match Buddy, doar în AntenaPLAY.
Nu ştii încă ce este FIFA Match Buddy? Este modalitatea de a vedea cel mai tare meci al zilei, cu faze din mai multe unghiuri şi cu statistici în timp real ale celor două echipe.
Iordania – Argentina, în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY
În dimineaţa dintre sămbătă şi duminică (05:00), poţi urmări în formatul FIFA Match Buddy partida dintre Iordania şi Argentina, condusă de Istvan Kovacs şi în care Lionel Messi e pregătit să strălucească din nou.
În formatul Match Buddy, vei vedea fazele lui Lionel Messi din mai multe umghiuri, dar şi toate statisticile starului sud-american, pe durata partidei ce va începe la ora 05:00 dimineaţa.
Abonaţii AntenaPLAY pot avea astfel parte de o experienţă digitală complexă, ceva în plus faţă de transmisiunea clasică. Poţi astfel să înţelegi meciul mai bine în timp real.
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