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Caricatura ireală a revistei ”Charlie Hebdo”, după ce Didier Deschamps și-a pierdut mama

Daniel Işvanca Publicat: 26 iunie 2026, 20:17

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Caricatura ireală a revistei ”Charlie Hebdo”, după ce Didier Deschamps și-a pierdut mama

Didier Deschamps / Profimedia

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Didier Deschamps nu va sta pe bancă în această seară în partida dintre Norvegia și Franța, ultima a selecționatei ”Cocoșului galic” din faza grupelor la acest Campionat Mondial.

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Tehnicianul din Hexagon și-a pierdut mama și a plecat de urgență în Franța pentru a lua parte la funeraliile acesteia. Controversata revistă ”Charlie Hebdo” a publicat o caricatură ireală.

Didier Deschamps și-a pierdut mama și va lipsi de la meciul cu Norvegia

Franța nu va avea selecționer la ultimul meci din faza grupelor, cel contra Norvegiei, Didier Deschamps fiind nevoit să plece de urgență înapoi în țară, după ce și-a pierdut mama.

Văzută ca una dintre marile favorite la Campionatul Mondial, selecționata pregătită de experimentatul tehnician se confruntă cu o presiune uriașă din partea presei din Hexagon.

Controversata revistă ”Charlie Hebdo” a publicat o caricatură cu antrenorul francez, prin care au dorit să exprime faptul că acesta va cuceri Cupa Mondială în memoria mamei sale. Doar că rezultatul final a fost unul cât de poate de prost gust.

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„Didier Deschamps aduce cupa acasă”, este textul caricaturii, iar pe trofeu apare textul „mamă”.

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