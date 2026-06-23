Dramă pentru Didier Deschamps! Mama lui a murit şi selecţionerul pleacă de urgenţă în Franţa

Lovitură cumplită pentru selecționerul Didier Deschamps, care va fi nevoit să părăsească cantonamentul naționalei Franței. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani și-a pierdut mama și va pleca de urgență în Franța.

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Astfel, la ultimul meci din faza grupelor, cel contra selecționatei Norvegiei, Deschamps nu va fi prezent pe bancă și îi va ceda locul asistentului său.

Didier Deschamps și-a pierdut mama

Calificată deja în șaisprezecimile de finală de la Campionatul Mondial, naționala Franței va înfrunta Norvegia în ultimul joc din faza grupelor. Selecționata ”Cocoșului Galic” nu-l va avea pe bancă pe Didier Deschamps.

Selecționerul și-a pierdut mama și va pleca de urgență în Franța pentru a participa la funeraliile acesteia și pentru a-și lua rămas-bun. Locul acestuia pe bancă va fi luat de către cineva din cadrul staff-ului.