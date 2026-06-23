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Dramă pentru Didier Deschamps! Mama lui a murit şi selecţionerul pleacă de urgenţă în Franţa

Daniel Işvanca Publicat: 23 iunie 2026, 23:18

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Dramă pentru Didier Deschamps! Mama lui a murit şi selecţionerul pleacă de urgenţă în Franţa

Didier Deschamps / Profimedia

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Lovitură cumplită pentru selecționerul Didier Deschamps, care va fi nevoit să părăsească cantonamentul naționalei Franței. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani și-a pierdut mama și va pleca de urgență în Franța.

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Astfel, la ultimul meci din faza grupelor, cel contra selecționatei Norvegiei, Deschamps nu va fi prezent pe bancă și îi va ceda locul asistentului său.

Didier Deschamps și-a pierdut mama

Calificată deja în șaisprezecimile de finală de la Campionatul Mondial, naționala Franței va înfrunta Norvegia în ultimul joc din faza grupelor. Selecționata ”Cocoșului Galic” nu-l va avea pe bancă pe Didier Deschamps.

Selecționerul și-a pierdut mama și va pleca de urgență în Franța pentru a participa la funeraliile acesteia și pentru a-și lua rămas-bun. Locul acestuia pe bancă va fi luat de către cineva din cadrul staff-ului.

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