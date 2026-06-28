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Cât ghinion să ai? Selecţionata care a fost eliminată de la Campionatul Mondial, fără înfrângere. Finalul a fost groaznic

Dan Roșu Publicat: 28 iunie 2026, 9:37

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Iran - Getty Images

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Fanii Iranului au toate argumentele să îşi considere echipa naţională ca fiind cea mai ghinionistă, cel puţin la această ediţie a Campionatului Mondial, transmisă exclusiv în Universul Antena.

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Putem începe chiar cu meciul asiaticilor din grupe, cu Egipt, în care o victorie i-ar fi calificat în şaisprezecimi. La 1-1, Iran a ratat un penalty, iar în prelungiri, după un gol anulat de VAR, a mai avut două ocazii uriaşe de a marca.

Iran, ghinionista Campionatului Mondial 2026

A rămas 1-1 şi Iran a terminat grupa pe 3, neînvinsă. Ultima zi cu meciuri din grupe o găsea pe echipa lui Ghalenoei pe 6 în topul celor mai bune ocupante ale locurilor 3, atfel că doar dacă ar fi fost depăşiţi de 3 echipe, iranienii ar fi ratat calificarea.

După ce Ghana şi DR Congo au depăşit Iranul în clasamentul locurilor 3, asiaticii aveau nevoie ca Algeria – Elveţia să nu se termine la egalitate. Şi la întrarea în prelungiri era 2-2, înainte ca Mahrez să facă 3-2 pentru algerieni şi să-i ducă şi pe iranieni în culmea fericirii. Austria era out, dar a venit minutul 6 de prelungiri, când Sasa Kalajdzic a egalat la 3 cu prima lui atingere de balon.

Astfel, a fost 3-3 şi Austria şi Algeria au mers mai departe în şaisprezecimi, iar Iranul a fost eliminată.

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Tabloul şaisprezecimilor Campionatului Mondial 2026 (Antena 1, AntenaPLAY)

  • Africa de Sud – Canada, duminică, ora 22.00
  • Brazilia – Japonia, luni, ora 20.00
  • Germania – Paraguay, luni, ora 23.30
  • Ţările de Jos – Maroc, marţi, ora 04.00
  • Coasta de Fildeş – Norvegia, marţi, ora 20.00
  • Franţa – Suedia, miercuri, ora 00.00
  • Mexic – Ecuador, miercuri, ora 04.00
  • Anglia – RD Congo, miercuri, ora 19.00
  • Belgia – Senegal, miercuri, ora 23.00
  • SUA – Bosnia, joi, ora 03.00
  • Spania – Austria, joi, ora 22.00
  • Portugalia – Croaţia, vineri, ora 02.00
  • Elveţia – Algeria, vineri, ora 06.00
  • Australia – Egipt, vineri, ora 21.00
  • Argentina – Capul Verde, sâmbătă, ora 01.00.
  • Columbia – Ghana, sâmbătă, ora 04.30.
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