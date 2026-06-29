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Ce șanse au Messi și Ronaldo să se întâlnească în finala Cupei Mondiale? Specialiștii au făcut calculele

Andrei Nicolae Publicat: 29 iunie 2026, 10:20

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Ce șanse au Messi și Ronaldo să se întâlnească în finala Cupei Mondiale? Specialiștii au făcut calculele

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi / Getty Images

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Faza grupelor de la Cupa Mondială s-a încheiat duminică dimineața, iar astfel a fost stabilită configurația tabloului fazelor eliminatorii, un lucru fiind cert: Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se pot întâlni într-o confruntare epică abia într-una dintre finale, mare sau mică, Argentina și Portugalia fiind pe jumătăți diferite de tablou. Recent, statisticienii au calculat și ce șanse au cei doi să ajungă să dea piept la World Cup.

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Cupa Mondială și-a consumat cele 72 de partide din faza grupelor, iar acțiunea din 16-imile de finală a început cu partida dintre Canada și Africa de Sud, câștigată cu 1-0 de una dintre gazdele competiției. După ce fiecare națională care a mers mai departe și-a aflat locul pe tabloul meciurilor eliminatorii, statisticienii s-au apucat și ei de treabă și au calculat care sunt cele mai probabile finale de la World Cup 2026.

Portugalia – Argentina, abia pe locul 10 în topul probabilităților. Franța – Argentina, șansele cele mai mari

Specialiștii de la Football Meets Data au efectuat numeroase simulări ținând cont de traseul virtual pe care îl are fiecare națională, iar calculele au oferit următorul verdict: Cea mai probabilă finală de la Cupa Mondială este Franța – Argentina, cu 8% șanse, un duel ce ar reprezenta o reeditare a ultimului act de vis din 2022 de la Qatar.

Pe locul secund în ierarhia probabilităților este Spania – Argentina, ibericii fiind pe parte de tablou cu francezii, pe care ar putea să îi întâlnească abia în semifiale. Pe poziția a treia e meciul dintre Franța și Anglia, trupa lui Tuchel fiind pe parte de tablou cu Argentina și urmând să joace cu “pumele” tot într-un eventual penultim act.

Mult așteptatul duel dintre Portugalia și Argentina, echivalent cu o confruntare între Messi și Ronaldo, e abia pe locul 10 în topul probabiltăților, cu o șansă de 2,2%. Lusitanii au un traseu infernal spre ultimul act, acesta fiind și motivul pentru care specialiștii nu îi dau mari șanse trupei lui Roberto Martinez să meargă departe în turneu.

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Cele mai probabile finale de World Cup 2026, conform specialiștilor

1. Franța – Argentina – 8%

2. Spana – Argentina – 6,5%

3. Franța – Anglia – 5,8%

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4. Spania – Anglia – 4,7%

5. Franța – Brazilia – 4,1%

6. Olanda – Argentina – 3,3%

7. Brazilia – Spania – 3,1%

8. Olanda – Anglia – 2,5%

9. Germania – Argentina – 2,2%

10. Portugalia – Argentina – 2,2%

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