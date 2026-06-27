Ce se întâmplă cu Didier Deschamps? Anunţul făcut de francezi, după victoria la scor cu Norvegia

Didier Deschamps a lipsit de pe banca naţionalei Franţei vineri seară, pentru al treilea meci împotriva Norvegiei de la Cupa Mondială. Antrenorul naţionalei s-a întors în Franţa după decesul mamei sale.
Cu toate acestea, va reveni în curând, aşa cum a anunţat asistentul său de încredere, Guy Stéphan, la beIN Sports după victoria cu 4-1, împotriva Norvegiei.
Didier Deschamps va reveni în cantonamentul naţionalei Franţei în cursul zilei de sâmbătă
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„Mă gândesc la Didier, care ni se va alătura mâine (n.r. sâmbătă) şi va conduce antrenamentele. Abia aşteptăm să-l revedem”, a spus el.
Franţa îşi va afla în curând oficial adversarul pentru turul 16-a de finală, urmând să întâlnească o echipă care termină pe locul 3 în faza grupelor.
Selecţionerul Deschamps se află la ultima sa aventură la conducerea echipei Franţei.
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