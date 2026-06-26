Cel mai tare meci al zilei de la Campionatul Mondial 2026 se vede azi în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY

Azi ai o nouă oportunitate să vezi în AntenaPLAY meciul tău preferat de la Campionatul Mondial 2026 în format FIFA Match Buddy, şansa ta de a urmări altfel partidele de la competiţia care e exclusiv în Universul Antena, până pe 19 iulie.

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Nu ştii încă ce este FIFA Match Buddy? Este modalitatea de a vedea altfel cel mai tare meci al zilei, cu faze din mai multe unghiuri şi cu statistici în timp real ale celor două echipe.

Norvegia – Franţa, în format FIFA Match Buddy

Pentru ziua de vineri, în format FIFA Match Buddy nu putea fi decât Norvegia – Franţa, poate cel mai tare meci din faza grupelor Mondialului, care îi aduce faţă în faţă pe coloşii Erling Haaland şi Kylian Mbappe.

În timp real, vei putea vedea statistici legate de cei doi, dar şi cifrele care te interesează legate de meciul preferat.

Abonaţii AntenaPLAY pot avea astfel parte de o experienţă digitală complexă, ceva în plus faţă de transmisiunea clasică. Poţi astfel să înţelegi meciul mai bine în timp real.