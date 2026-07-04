Columbia – Ghana 1-0. Calificare pentru sud-americani pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Columbia a reuşit calificarea în faza optimilor de finală de la Cupa Mondială după o victorie la limită contra celor din Ghana, 1-0. Singurul gol al confruntării a fost înscris în prima parte de Jhon Arias.
Sud-americanii urmează să joace în faza următoare contra Elveţiei.
Columbia – Ghana 1-0, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
FINAL
Min. 90+1: Ocazie Columbia! Quintero centrează din stânga, iar Rios se bate pentru minge şi balonul se duce pe lângă poartă.
Min. 84: Ocazie Columbia! Quintero trage puternic de la aproximativ 20 de metri, puţin pe lângă poartă.
Min. 81: Ocazie Columbia! O centrare a lui Quintero, din corner, e reluată de Sanchez, dar Zigi e la post.
Min. 58: Ocazie Columbia! Contraatac pentru sud-americani, Diaz primeşte în careu, dar şutul său e blocat de Zigi.
Min. 56: Gol Columbia, anulat pentru ofsaid! Diaz reia din apropiere, dar reuşita e anulată.
Min. 55: Ocazie Columbia! Puerta trage puternic, la colţul lung, dar Zigi intervine.
Min. 46: A început repriza secundă.
PAUZĂ
Min. 45+1: Ocazie Columbia! O reluare a lui Mojica e respinsă în ultimul moment de Zigi.
Min. 40: Ocazie Ghana! Inaki Williams trage cu stângul, de la aproximativ 20 de metri, însă nu poate să prindă spaţiul porţii.
Min. 39: Ocazie Columbia! Un atac rapid duce mingea la Luis Diaz, însă şutul său din careu e unul slab.
Min. 20: Ocazie Columbia! Diaz trage puternic, de la distanţă, însă portarul reţine.
Min. 14: GOOOL Columbia! Suarez centrează din dreapta, mingea ajunge la Arias, iar acesta reia din prima şi punctează.
Min. 2: Ocazie Ghana! Partey trage puternic, de la marginea careului, însă şutul nu prinde poarta.
Min. 1: A început partida!
Columbia (4-3-3): Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Rodriguez, Lerma – Arias, Cordoba, Diaz;
Selecționer: Nestor Lorenzo;
Rezerve: Montero, Ospina, Arias, Campaz, Carrascal, Castano, Ditta, Gomez, Hernandez, Machado, Mina, Portilla, Quntero, Rios, Suarez;
Ghana (4-3-3): Zigi – Senaya, Opoku, Luckassen, Mensah – Partey, Sibo, Yirenkyi, I. Williams, J. Ayew, Semenyo;
Selecționer: Carlos Queiroz;
Rezerve: Anang, Asare, Adjetey, Adu, Baba, Boakye, Bonsu Baah, Fatawu, Mumin, Nuamah, Owusu, Peprah, Seidu, Sulemana, Asante;
Columbia şi Ghana se duelează pentru un loc în optimi
Columbia vine din postura de câştigătoare a Grupei K, după două victorii, cu Uzbekistan (3-1) şi RD Congo (1-0) şi remiza cu Portugalia (0-0).
De cealaltă parte, Ghana a încheiat pe locul 3 Grupa L, cu 4 puncte. A obţinut o victorie pe final de meci cu Panama (1-0), a remizat cu Anglia (0-0) şi a pierdut cu Croaţia (2-1). În clasamentul echipelor care au încheiat pe locul 3, Ghana s-a situat pe a treia poziţie.
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