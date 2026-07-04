Programul complet al optimilor de finală de la Cupa Mondială 2026, transmisă pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Programul optimilor Cupei Mondiale a fost stabilit după ce toate partidele din faza 16-milor s-au disputat, iar balul urmează să fie deschis de Canada – Maroc, sâmbătă, la ora 20:00, după care în noaptea de sâmbătă spre duminică, 4 iulie spre 5 iulie, de la ora 00:00, avem duelul dintre Paraguay – Franţa, confruntări care vor fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
De altfel, toate partidele rămase de la Cupa Mondială, inclusiv cele din optimi, vor fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, plus în format LIVE VIDEO pe AS.ro.
Meciuri de gală în optimile de finală de la Cupa Mondială 2026
După meciurile dintre Canada – Maroc şi Paraguay – Franţa, o să urmeze duminică seară, pe 5 iulie, de la ora 23:00, confruntarea dintre Brazilia lui Vinicius şi Norvegia lui Haaland. Balul va continua cu un meci între Mexic şi Anglia, partidă care poate însă să fie reprogramată din cauza condiţiilor meteo.
Probabil cea mai aşteptată partidă va fi luni, de la ora 22:00, între Portugalia şi Spania, pe stadionul din Dallas. Cristiano Ronaldo o să încerce să-l învingă din nou pe Lamine Yamal, asta după ce în urmă cu un an a fost succes pentru lusitani în finala Nations League.
Programul complet al optimilor de finală de la Cupa Mondială 2026
Sâmbătă (4 iulie)
Canada – Maroc, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Duminică (5 iulie)
Paraguay – Franţa, de la ora 00:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Brazilia – Norvegia, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Luni (6 iulie)
Mexic – Anglia, de la ora 03:00. pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Portugalia – Spania, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Marţi (7 iulie)
SUA – Belgia, de la ora 03:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Argentina – Egipt, de la ora 19:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Elveţia – Columbia, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
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