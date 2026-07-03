Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1

Meciul dintre Portugalia şi Croatia, 2-1, din 16-mile Cupei Mondiale, a fost unul care a avut un dramatism imens. Lusitanii au înscris în 90+4 şi totul părea decis, însă a venit un gol al lui Gvardiol, care a fost însă anulat pentru ofsaid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Reuşita fundaşului de la Manchester City a fost una venită după o fază prelungită de atac, în care Matanovic a deviat pentru Pasalic, iar acesta din urmă a trimis la Gvardiol şi finalizarea sa a fost suficient de bună cât să-l învingă pe Diogo Costa.

Reprezentanţii FIFA au reacţionat după faza controversată care a decis scorul final la Portugalia – Croaţia 2-1

Totuşi, după intervenţia VAR, s-a stabilit că golul marcat de Gvardiol este în condiţii neregulamentare, iar acum cei de la FIFA au venit o explicaţie clară.

“Conform datelor furnizate de tehnologia ‘Connected Ball Technology’, integrată în mingea oficială a Cupei Mondiale FIFA, adidas Trionda, s-a demonstrat că Igor Matanovic(#20, Croația) a atins mingea în faza premergătoare golului împotriva Portugaliei. Acest lucru i-a permis arbitrului să stabilească în mod corect poziția de ofsaid și să anuleze golul.

Senzorii IMU integrați în mingea Trionda sunt capabili să detecteze chiar și cele mai fine atingeri ale mingii. Aceste contacte sunt afișate telespectatorilor în transmisia TV sub forma unei ‘grafici de tip bătăi ale inimii’ și le oferă oficialilor un nivel fără precedent de date pentru a lua decizii rapide și precise”, a fost anunţul făcut de FIFA.