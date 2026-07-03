Cristiano Ronaldo a intrat în istoria fotbalului după Portugalia – Croaţia 2-1

Cristiano Ronaldo a marcat în duelul dintre Portugalia şi Croaţia, din 16-mile Cupei Mondiale, iar atacantul de la Al-Nassr a reuşit să contribuie decisiv la victoria cu 2-1 obţinută de lusitani.

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Duelul dintre Portugalia şi Croaţia a fost extrem de tensionat, mai ales pe final, când au existat două goluri în prelungiri, unul validat şi altul nevalidat.

Cristiano Ronaldo a scris din nou istorie la Cupa Mondială

În cele din urmă elevii lui Roberto Martinez au obţinut tichetele pentru faza următoare şi visul triumfului în competiţie rămâne. Cristiano Ronaldo a fost ales omul meciului datorită prestaţiei sale, iar atacantul a mai reuşit să atingă o bornă impresionantă cu golul înscris împotriva croaţilor.

Jucătorul lui Al-Nassr este primul fotbalist care marchează minim 25 de goluri în apariţiile de la Cupa Mondială şi Campionatul European, notează cei de la Squawka. Această performanţă arată încă o dată cât de mult a însemnat şi înseamnă Ronaldo pentru fotbal, în contextul în care şi la 41 de ani continuă să se lupte cu cifrele.

Pentru Cristiano Ronaldo a fost golul cu numărul 976 din carieră, iar cursa către reuşita 1000 continuă.