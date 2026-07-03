Cristiano Ronaldo a intrat în istoria fotbalului după Portugalia – Croaţia 2-1

Cristiano Ronaldo a marcat în duelul dintre Portugalia şi Croaţia, din 16-mile Cupei Mondiale, iar atacantul de la Al-Nassr a reuşit să contribuie decisiv la victoria cu 2-1 obţinută de lusitani.
Duelul dintre Portugalia şi Croaţia a fost extrem de tensionat, mai ales pe final, când au existat două goluri în prelungiri, unul validat şi altul nevalidat.
Cristiano Ronaldo a scris din nou istorie la Cupa Mondială
În cele din urmă elevii lui Roberto Martinez au obţinut tichetele pentru faza următoare şi visul triumfului în competiţie rămâne. Cristiano Ronaldo a fost ales omul meciului datorită prestaţiei sale, iar atacantul a mai reuşit să atingă o bornă impresionantă cu golul înscris împotriva croaţilor.
Jucătorul lui Al-Nassr este primul fotbalist care marchează minim 25 de goluri în apariţiile de la Cupa Mondială şi Campionatul European, notează cei de la Squawka. Această performanţă arată încă o dată cât de mult a însemnat şi înseamnă Ronaldo pentru fotbal, în contextul în care şi la 41 de ani continuă să se lupte cu cifrele.
Pentru Cristiano Ronaldo a fost golul cu numărul 976 din carieră, iar cursa către reuşita 1000 continuă.
Portugalia urmează să dea piept cu Spania în optimile Cupei Mondiale
Pentru Portugalia va urma un alt duel foarte tare, de data această cu campioana de la Euro 2024, Spania. Ibericii au trecut de Austria, 3-0, şi încep să tureze motoarele din ce în ce mai mult, iar Lamine Yamal aduce aminte de jucătorul strălucitor de la Barcelona.
Ultima partidă dintre cele două a avut însă final fericit pentru Cristiano Ronaldo şi colegii săi. Aceştia au triumfat în finala Nations League, la loviturile de departajare, în 2025, după ce la finalul celor 120 de minute scorul a fost egal, 2-2.
A fost al doilea trofeu de Liga Naţiunilor pentru portughezi după cel câştigat în 2019, iar acestora li se adaugă şi succesul din 2016, de la Campionatul European.
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