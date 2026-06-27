Croația – Ghana LIVE VIDEO (00:00), pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Meci de totul sau nimic

Meciul dintre Croația și Ghana este programat duminică, de la ora 00:00, în runda a treia din grupele Cupei Mondiale 2026. Disputa se poate vedea la Antena 3 CNN, dar şi pe AntenaPLAY.

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Meciul este unul foarte important pentru Croația. Obișnuiţi mereu să termine pe locuri superioare în grupe, croaţii trebuie să câștige pentru a obține calificarea. Un egal nu îi ajută!

Croația – Ghana, LIVE VIDEO (00:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY).

Grupa L este condusă de Anglia (4 puncte). Pe locul doi se află Ghana (4 puncte), apoi clasamentul este completat de Croația (3 puncte), respectiv Panama (0 puncte).

Echipele probabile din Croația – Ghana

Croația (4-2-3-1): Livakovic – Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol – Kovacic, Modric – Baturina, Pasalic, Perisic – Budimir

Ghana (4-3-3): Asare – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – Williams, Ayew, Semenyo