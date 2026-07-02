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Cu lacrimi în ochi, Sergej Barbarez știe motivul eliminării de la Mondial: „Deși am controlat tot meciul…”

Sebastian Ujica Publicat: 2 iulie 2026, 5:55

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Cu lacrimi în ochi, Sergej Barbarez știe motivul eliminării de la Mondial: Deși am controlat tot meciul…”

Sergej Barbarez a reușit să califice Bosnia la Campionatul Mondial și să treacă de faza grupelor

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SUA s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului Mondial după 2-0 în fața Bosniei. Balogun a marcat chiar înainte de pauză, și tot el a dat speranțe Bosniei după ce a fost eliminat.

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Golul a venit însă tot în poarta Bosniei, iar SUA se pregătește de meci în optimi cu Belgia.

Reacții din tabăra Bosniei după eliminarea de la Mondial

Selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez, a fost copleșit de emoție la finalul partidei. În ciuda înfrângerii cu SUA, Barbarez a vorbit despre reușita calificării la Mondial și depășirea fazei grupelor.

„Ei bine, când pierzi, întotdeauna simți că a lipsit ceva. Din păcate, într-un meci pe care l-am avut complet sub control, am primit un gol din cauza unei greșeli proprii, în urma unui atac al nostru care a durat mai bine de un minut. Am greșit la execuțiile tehnice elementare, din păcate. În a doua repriză am încercat totul, iar acești băieți tineri merită din plin felicitări. Chiar îi apreciez. Expresia feței mele arată cât de bucuros sunt de atitudinea lor, chiar dacă acum sunt trist că nu am reușit să mai creăm un moment istoric, dar mergem înainte.

Este foarte greu să repeți aceleași povești pe care le-am trăit cu Țara Galilor și, anterior, cu Italia. Noi am încercat totul, au fost câteva combinații bune, dar am avut nevoie de puțin mai mult noroc. Poate că dacă marcam, pe final am fi reușit ceva mai mult, însă am primit acel al doilea gol dintr-o lovitură liberă. Ăsta e fotbalul, n-ai ce să faci.

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(nr. Mesajul pentru Bosnia) Iubesc întreaga țară, Bosnia și Herțegovina, și le mulțumesc tuturor oamenilor care ne susțin. Vă mulțumesc!” a spus Sergej Barbarez.

Și veteranul de 40 de ani din atacul Bosniei, Edin Dzeko, a avut un discurs similar. El nu a vrut să spună dacă acesta a fost ultimul său meci pentru națională.

„Nu am un comentariu deosebit. Cred că am dat tot ce am avut mai bun, dar din păcate plecăm acasă. Cu toate acestea, trebuie să fim mândri de ceea ce am realizat aici. (Nr. Golul lui Tillman) Nu aș spune că au luat o turnură nefavorabilă, ci pur și simplu acela a fost sfârșitul. Este clar că nu trebuia să primim acel al doilea gol, iar de acolo misiunea a devenit mult mai dificilă. Deși am dominat jocul după acel cartonaș roșu primit de ei, acel gol ne-a dat peste cap și, din păcate, nu am reușit să mai revenim.

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Nu am un mesaj anume pentru fani, doar le mulțumesc pentru tot, le mulțumesc pentru cum ne-au susținut la acest Campionat Mondial, meci de meci. Cred că și ei s-au bucurat de parcursul nostru și sunt la fel de mândri de noi cum suntem și noi de ei” a spus Edin Dzeko.

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