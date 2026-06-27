Cupa Mondială 2026 s-a încheiat pentru spaniolul Yeremy Pino. Probleme şi pentru Nico Williams

Selecţionerul Spaniei, Luis De La Fuente, a declarat, vineri, că echipa sa este „neobosită” şi că este „mândru” de jucătorii săi după victoria dificilă cu 1-0 împotriva Uruguayului şi calificarea în optimile de finală, exprimându-şi totodată îngrijorarea cu privire la Nico Williams şi Yéremy Pino.

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„Cred că Yeremy are o fractură de claviculă, vom vedea mâine, dar ar putea fi o accidentare care îl împiedică să joace restul turneului. Iar Nico a avut un disconfort, vom vedea mâine dacă şi-a revenit complet şi care este amploarea acestui disconfort”, a explicat el presei.

Deşi părea să aibă dureri considerabile, Pino, care evoluează la Crystal Palace a terminat meciul, deoarece Spania făcuse deja toate schimbările permise.

Revenind treptat după o accidentare la coapsă, extrema spaniolă a simţit „un uşor disconfort; ar putea fi suprasolicitare, ar putea fi oboseală”, a adăugat el.

Întrebat despre accidentările mai multor extreme, antrenorul a răspuns: „Începem să rămânem fără jucători”, „dar dacă va trebui să jucăm fără extreme, vom juca fără extreme; va trebui să oferim alte opţiuni în ceea ce priveşte schema noastră de joc”, a insistat el.