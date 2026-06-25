Curacao – Coasta de Fildeș LIVE VIDEO (23:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Luptă pentru şaisprezecimile Mondialului

Curacao şi Coasta de Fildeş se întâlnesc în ultimul meci din Grupa E a Campionatului Mondial 2026, competiţie ce e exclusiv în Universul Antena.
Duelul dintre surpriza Curacao şi Coasta de Fildeş va avea loc joi, de la ora 23:00, şi va fi transmis pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. La aceeaşi oră, pe Antena 1 se desfăşoară Ecuador – Germania.
Curacao – Coasta de Fildeș e live pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY
Aceasta este pentru prima oară când cele două naţionale se întâlnesc, iar duelul va fi unul decisiv. Pentru ivorieni, situaţia e simplă: un egal îi duce în şaisprezecimi.
De partea cealaltă, selecţionata lui Dick Advocaat are nevoie de o victorie istorică, dar şi ca Germania să învingă Ecuador, în celălalt meci al Grupei E.
Înainte de meci, Germania e prima în Grupa E, cu 6 puncte, Coasta de Fildeş e pe 2, cu 3 puncte, în timp ce Ecuador şi Curacao au câte un punct, obţinut în urma meciului direct (0-0).
Caz unic la Mondiale pentru Curacao
Selecţionerul Curaçao, Dick Advocaat, le-a permis jucătorilor săi să doarmă cu partenerele lor în hotel în timpul Cupei Mondiale din 2026, informează lequipe.fr.
Calificată pentru prima dată în istoria sa, Curaçao trăieşte Cupa Mondială într-un mod unic. După ce a fost învinsă categoric de Germania (1-7) în meciul de deschidere şi apoi a apărut mult mai solidă sâmbătă împotriva Ecuadorului (0-0), jucătorii care reprezintă această mică insulă din Pacific se numără printre puţinele delegaţii care permit partenerilor să fie prezenţi la cantonamentul echipei naţionale.
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