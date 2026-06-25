Curacao – Coasta de Fildeș LIVE VIDEO (23:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Luptă pentru şaisprezecimile Mondialului

Coasta de Fildeş, înaintea unui meci de la Mondial / Profimedia Images

Curacao şi Coasta de Fildeş se întâlnesc în ultimul meci din Grupa E a Campionatului Mondial 2026, competiţie ce e exclusiv în Universul Antena.

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Duelul dintre surpriza Curacao şi Coasta de Fildeş va avea loc joi, de la ora 23:00, şi va fi transmis pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. La aceeaşi oră, pe Antena 1 se desfăşoară Ecuador – Germania.

Curacao – Coasta de Fildeș e live pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY

Aceasta este pentru prima oară când cele două naţionale se întâlnesc, iar duelul va fi unul decisiv. Pentru ivorieni, situaţia e simplă: un egal îi duce în şaisprezecimi.

De partea cealaltă, selecţionata lui Dick Advocaat are nevoie de o victorie istorică, dar şi ca Germania să învingă Ecuador, în celălalt meci al Grupei E.

Înainte de meci, Germania e prima în Grupa E, cu 6 puncte, Coasta de Fildeş e pe 2, cu 3 puncte, în timp ce Ecuador şi Curacao au câte un punct, obţinut în urma meciului direct (0-0).