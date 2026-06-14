Germania – Curacao 7-1. Nemţii şi-au demolat adversarul!

Min. 21 Gol Curacao! Comenencia dă lovitura! Curacao înscrie la primul şut pe poartă.

Min. 14. Wirtz trece şi el în cont un şut pentru Germania. Nemţii domină jocul într-o manieră categorică.

Min. 12. Nmecha are o nouă ocazie importantă pentru Germania!

Min. 8. Nmecha are din nou un şut fabulos, care trece cu puţin pe lângă poartă.

Min. 6 Gol Germania! Nmecha deshide scorul. Şut precis şi nemţii marchează destul de rapid!

Partida a început!

Echipele de start:

Germania (4-2-3-1): Neuer – Joshua Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlovic, Nmecha – Leroy Sane, Musiala, Wirtz – Kai Havertz. Selecţioner: Julian Nagelsmann

Curacao (4-2-3-1): Room – Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus – L. Bacuna, Comenencia – Juninho Bacuna, Chong, Hansen – Locadia. Selecţioner: Dick Advocaat

Începe nebunia și în Grupa E de la Campionatul Mondial. Germania, una dintre favoritele la câștigarea trofeului, va întâlni Curacao, disputa fiind programată de la ora 20:00 pe NRG Stadium, din Houston, Texas.

Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann are în fața sa o debutantă la acest turneu final, într-o grupă din care mai fac parte Ecuador și Coasta de Fildeș.

Lotul Germaniei

Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Monaco)

Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Monaco) Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich, captain), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid, vice-captain), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich, captain), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid, vice-captain), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle) Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) Atacanți: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)

Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle) Selecţioner: Julian Nagelsmann

Lotul Curacao