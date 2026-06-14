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Germania – Curacao 7-1. Nemţii şi-au demolat adversarul!

Daniel Işvanca Publicat: 14 iunie 2026, 20:01 / Actualizat: 14 iunie 2026, 22:01

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Germania – Curacao 7-1. Nemţii şi-au demolat adversarul!
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Germania – Curacao a fost unul dintre cele mai interesante jocuri din startul acestei Cupe Mondiale. Partida a fost transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Nemţii s-au impus într-o manieră categorică, cu 7-1. Mai jos ai toate faze importante din meci.

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Germania – Curacao LIVE VIDEO 7-1

Min. 88. Gol Germania! Havertz a marcat pentru 7-1!

Min. 78 Gol Germania! Deniz Undav îşi trece şi el numele pe lista maracatorilor pentru un 6-1 categoric.

Min. 67. Gol Germania! Brown înscrie pentru 5-1!

Min. 63 Sane ratează incredibil. A scăpat singur cu portarul, dar nu a nimerit cadrul porţii.

Min. 46. GOL Germania! Musiala înscrie pentru 4-1!

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A început repriza secundă.

Min. 45+3. Havertz înscrie din penalty! Este 3-1 pentru Germania!

Min. 45+2. S-a dictat penalty pentru Germania!

Min. 38 Gol Germania. Schlotterbeck reuşete să aducă Germania în avantaj, după ce înscrie cu capul!

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Min. 21 Gol Curacao! Comenencia dă lovitura! Curacao înscrie la primul şut pe poartă.

Min. 14. Wirtz trece şi el în cont un şut pentru Germania. Nemţii domină jocul într-o manieră categorică.

Min. 12.  Nmecha are o nouă ocazie importantă pentru Germania!

Min. 8. Nmecha are din nou un şut fabulos, care trece cu puţin pe lângă poartă.

Min. 6 Gol Germania! Nmecha deshide scorul. Şut precis şi nemţii marchează destul de rapid!

Partida a început!

Echipele de start:

Germania (4-2-3-1): Neuer – Joshua Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlovic, Nmecha – Leroy Sane, Musiala, Wirtz – Kai Havertz. Selecţioner: Julian Nagelsmann

Curacao (4-2-3-1): Room – Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus – L. Bacuna, Comenencia – Juninho Bacuna, Chong, Hansen – Locadia. Selecţioner: Dick Advocaat

Începe nebunia și în Grupa E de la Campionatul Mondial. Germania, una dintre favoritele la câștigarea trofeului, va întâlni Curacao, disputa fiind programată de la ora 20:00 pe NRG Stadium, din Houston, Texas.

Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann are în fața sa o debutantă la acest turneu final, într-o grupă din care mai fac parte Ecuador și Coasta de Fildeș.

Lotul Germaniei

  • Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Monaco)
  • Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich, captain), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid, vice-captain), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)
  • Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)
  • Atacanți: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)
  • Selecţioner: Julian Nagelsmann

Lotul Curacao

  • Portari: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)
  • Fundași: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
  • Mijlocași: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
  • Atacanți: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)
  • Selecţioner: Dick Advocaat
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