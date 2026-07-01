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„De 40 de ani nu am mai văzut așa ceva!” Javier Aguirre, în al nouălea cer după calificarea Mexicului

Sebastian Ujica Publicat: 1 iulie 2026, 7:37

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De 40 de ani nu am mai văzut așa ceva!” Javier Aguirre, în al nouălea cer după calificarea Mexicului

Javier Aguirre este la al treilea mandat pe banca naționalei Mexicului / Getty Images

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Mexic s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului Mondial după 2-0 în fața Ecuadorului și va juca pe teren propriu, pe Azteca din Mexico City, contra câștigătoarei meciului Anglia – Congo.

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Pentru Mexic, victoria cu Ecuador a reprezentat și ruperea unui blestem vechi de 40 de ani: Mexic nu mai reușise să treacă de primul meci eliminatoriu.

Aguirre, în al nouălea cer

În spatele succesului Mexicului, cea care a câștigat toate meciurile de la Mondial fără să primească vreun gol, este selecționerul Javier Aguirre. La al treilea mandat pe banca naționalei sale, Aguirre vrea să șteargă amintirea celui mai negru moment din cariera de jucător: în 1986, ultima dată când Mexic a ajuns în faza sferturilor la un Mondial, în partida cu Germania de Vest a devenit primul mexican care primește cartonaș roșu la un turneu final. Turneu organizat tot de Mexic. Aguirre și-a adus aminte de un meci de la acel turneu, 2-0 cu Bulgaria, tot pe Azteca. Victoria cu Ecuador l-a dus în al nouălea cer pe tehnicianul de 67 de ani.

„Foarte fericit. Foarte fericit pentru atmosfera asta de neegalat. Trecuseră 40 de ani de când nu mai văzusem stadionul Azteca în felul ăsta. (nr. Jocul) A fost foarte aproape de ceea ce ne propunem.

Am reușit să anihilăm o echipă foarte bună a Ecuadorului, o echipă care a învins Germania și care în 18 meciuri din preliminarii primise doar 5 goluri. Mare atenție la Ecuador, este o echipă mare, cu un tehnician de excepție, Sebastián.

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(nr. Cheia acestor rezultate) Sincer, nu știu… Probabil convingerea pe care o avem. Iar fanii… sprijinul lor este pur și simplu incredibil” a spus Javier Aguirre după partidă.

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