Programul zilei a 21-a de la Campionatul Mondial | Anglia lui Harry Kane luptă pentru optimi

Cupa Mondială continuă cu ziua 21 a turneului final în care se vor disputa noi partide din 16-imile de finală. Anglia, Belgia, Senegal sau Statele Unite ale Americii vor intra în scenă și vor lupta pentru calificarea în optimile competiției.
S-au stabilit deja trei optimi de finală de la World Cup, însă cursa pentru obținerea unui loc în următoarea fază eliminatorie din competiție continuă. După ce în ziua 20 a turneului, Norvegia și Franța au trecut de 16-imi, șase naționale se vor lupta din nou pentru noi “bilete”.
Încă trei locuri pentru optimile Cupei Mondiale se dau azi. La ce oră se joacă fiecare meci
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Primul meci al zilei le va pune față în față pe Anglia și RD Congo, de la ora 19:00. “Three Lions” pornesc ca favoriți clari, însă africanii speră să mai facă o surpriză, după ce în grupe au reușit să scoată un egal din duelul cu Portugalia.
De la ora 23:00 se va disputa cel mai echilibrat meci al zilei, când Belgia și Senegal se întâlnesc la Seattle. Echipa lui Rudi Garcia speră să aibă un parcurs cât mai lung la World Cup, în timp ce “leii din Teranga” visează la repetarea performanței din 2002, când au ajuns până în sferturi.
În ultimul meci, care va avea loc în noaptea de miercuri spre joi, Statele Unite ale Americii dau peste Bosnia și Herțegovina. Gazdele au avantajul terenului propriu, însă echipa peste care a dat România în preliminarii vin cu ambiția de a obține victoria din postura de outsideră.
Programul zilei a 20-a la Cupa Mondială. Toate meciurile se văd pe Antena 1 și AntenaPLAY
- Anglia – DR Congo, ora 19:00, Atlanta Stadium;
- Belgia – Senegal, ora 23:00, Seattle Stadium;
- Statele Unite ale Americii – Bosnia și Herțegovina, ora 03:00, San Francisco Bay Area Stadium;
Anglia – DR Congo, ora 19:00
ANGLIA – CROAȚIA 4-2, ANGLIA – GHANA 0-0, ANGLIA – PANAMA 0-2;
Lotul Angliei
- Portari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Fundași: James Reese (Chelsea) Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham)
- Mijlocași: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal)
- Atacanți: Harry Kane (Bayern Munchen), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, împrumutat de la Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)
- Selecţioner: Thomas Tuchel
DR CONGO – PORTUGALIA 1-1, DR CONGO – COLUMBIA 0-1, DR CONGO – UZBEKISTAN 3-1;
Lotul RD Congo
- Portari: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)
- Fundași: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)
- Mijlocași: Theo Bongonda (Spartak Moscova), Brian Cipenga (Castellon), Elia Meshack (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)
- Atacanți: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United)
- Selecţioner: Sebastien Desabre
Belgia – Senegal, ora 23:00
BELGIA – EGIPT 1-1, BELGIA – IRAN 0-0, BELGIA – NOUA ZEELANDĂ 5-1;
Lotul Belgiei
- Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)
- Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
- Mijlocași: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
- Atacanți: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
- Selecţioner: Rudi Garcia
SENEGAL – FRANȚA 1-3, SENEGAL – NORVEGIA 2-3, SENEGAL – IRAK 5-0;
Lotul Senegalului
- Portari : Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Le Havre)
- Fundași : Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi H), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray)
- Mijlocași : Idrissa Gana Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Alassane Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Gambinos Stars Africa)
- Atacanți : Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern FC), Assane Diao (Côme), Ibrahim Mbaye (PSG), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)
- Selecţioner: Pape Thiaw
Statele Unite ale Americii – Bosnia și Herțegovina, ora 03:00
SUA – PARAGUAY 4-1, SUA – AUSTRALIA 2-0, SUA – TURCIA 2-3;
Lotul SUA
- Portari: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)
- Fundași: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (New England Revolution), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
- Mijlocași: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
- Atacanți: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (Club America)
- Selecţioner: Mauricio Pochettino
BOSNIA – CANADA 1-1, BOSNIA – ELVEȚIA 1-4, BOSNIA – QATAR 3-1;
Lotul Bosniei
- Portari: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
- Fundași: Sadin Kacolasin Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)
- Mijlocași: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)
- Atacanți: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)
- Selecţioner: Sergej Barbarez
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