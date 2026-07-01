Programul zilei a 21-a de la Campionatul Mondial | Anglia lui Harry Kane luptă pentru optimi

Cupa Mondială continuă cu ziua 21 a turneului final în care se vor disputa noi partide din 16-imile de finală. Anglia, Belgia, Senegal sau Statele Unite ale Americii vor intra în scenă și vor lupta pentru calificarea în optimile competiției.

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S-au stabilit deja trei optimi de finală de la World Cup, însă cursa pentru obținerea unui loc în următoarea fază eliminatorie din competiție continuă. După ce în ziua 20 a turneului, Norvegia și Franța au trecut de 16-imi, șase naționale se vor lupta din nou pentru noi “bilete”.

Încă trei locuri pentru optimile Cupei Mondiale se dau azi. La ce oră se joacă fiecare meci

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