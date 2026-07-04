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Decizie în privinţa lui Istvan Kovacs. Au fost anunţaţi primii arbitri pentru optimile CM 2026

Radu Constantin Publicat: 4 iulie 2026, 10:21

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Decizie în privinţa lui Istvan Kovacs. Au fost anunţaţi primii arbitri pentru optimile CM 2026

Istvan Kovacs - Profimedia Images

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Istvan Kovacs a fost delegat la o singură partidă la Mondialul din America, iar multă lume se aştepta ca el să arbitreze din nou. Veştile par să nu fie bune pentru român. El nu a avut meci în faza șaisprezecimilor, iar numele lui lipeşte şi de pe lista delegărilor pentru optimi.

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Președintele Comisiei de Arbitri din cadrul FIFA, Pierluigi Collina, a ales primii patru centrali pentru optimile de finală ale Campionatului Mondial, iar Istvan Kovacs nu se regăseşte printre ei.

Ilgiz Tantashev (Uzbekistan) va arbitra Paraguay – Franța, Michael Oliver (Anglia) va fi la centru în Canada – Maroc, Ismail Elfath (SUA) va conduce Brazilia – Norvegia, iar Alireza Faghani (Iran/Australia) va avea rolul de arbitru principal în Mexic – Anglia.

Românul ar mai avea şanse să fie delegat la Portugalia – Spania, SUA – Belgia, Argentina – Egipt sau Elveția – Colombia.

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