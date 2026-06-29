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Dinamo pregăteşte oferta pentru un nou atacant!

Mihai Alecu Publicat: 29 iunie 2026, 19:49

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Dinamo pregăteşte oferta pentru un nou atacant!

Dinamo poate bifa un nou transfer. Foto: Sport Pictures

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Dinamo a reuşit să se întărească în zona ofensivă, asta după ce l-a luat pe Oliver Hintsa, din Norvegia, de la Songdal, iar formaţia bucureşteană caută să mai aducă încă un atacant şi a pregătit oferta.

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Pentru a avea rezultate mai bune faţă de cele de anul trecut, când au ratat la mustaţă calificarea în cupele europene, oficialii lui Dinamo au decis să facă mai multe transferuri prin care să întărească lotul.

Dinamo nu renunţă la transferul lui Vladislav Blănuţă

Andrei Nicolescu spune că există în continuare interes pentru transferul lui Vladislav Blănuţă, de la Dinamo Kiev, însă momentan situaţia jucătorului de la formaţia din Ucraina nu a fost lămurită. După ce totul va deveni clar, atunci bucureştenii urmează să aibă negocieri concrete cu trupa din Kiev.

„Depinde mult de poziţia clubului Dinamo Kiev. Zilele viitoare se va lămuri exact această situaţie. Atâta timp cât el nu mai face parte din viitorul lui Dinamo Kiev şi cei de acolo încearcă să găsească o soluţie, mai există o posibilitate de a opera această mutare.

Da, cu siguranţă cei de la Dinamo Kiev îşi doresc bani, mai ales în contextul investiţiei pe care au făcut-o. Aici e discuţia, negocierea, de fapt. Probabil îşi doresc să nu iasă foarte tare pe minus”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

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Variantele pentru ofensivă pe care le are Dinamo în acest moment

Bucureştenii sunt într-o nouă eră, asta după ce în locul lui Zeljko Kopic a fost adus Nno Campos, tehnician lusitan care a decis să schimbe sistemul şi să apeleze la o formulă de joc care să includă 2 atacanţi. Astfel, pentru a exista soluţii, bucureştenii au recunoscut că vor să aibă mai multe transferuri pentru ofensivă.

Pe lângă Hinsta, Dinamo se poate baza pe următoarele variante pentru posturile din faţă. George Puşcaş, cel care însă e în perioada de recuperare şi va reveni pe teren în finalul lunii august, pe Mamoudou Karamoko, care de asemenea a fost accidentat, dar ar putea să fie refăcut la timp pentru primele meciuri oficiale, plus soluţia Alexandru Pop.

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