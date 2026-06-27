Jucătorul care a ajuns în cantonament şi semnează cu Dinamo + Alte transferuri anunţate de Andrei Nicolescu

Dinamo a pierdut al doilea amical al verii, 1-3, cu Motor Lublin, iar Andrei Nicolescu a vorbit despre situaţia echipei şi a dezvăluit ce transferuri fac bucureştenii în perioada următoare.

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Oficialul grupării alb-roşii spune că mai multe posturi au nevoie de acoperire şi că în aceste zile se vor finaliza minim 2 transferuri.

Dinamo turează motoarele şi face mai multe transferuri

Preşedintele lui Dinamo a dat ultimele detalii despre transferurile mult cerute de fani şi unde vor veni aceste întăriri pentru Nuno Campos.

„Noi ne mai dorim un fundaş central, el a venit acum pentru că ne trebuie deja concurenţă. Mai căutăm o altă variantă, avem o ţintă. Acum, jucătorii pe care îi dorim noi sunt încă pe plajă, cluburile de la care ne dorim să îi luăm n-au deschis încă birourile. Ne dorim doi atacanţi şi un mijlocaş central.

Ne mai dorim şi un fundaş lateral. Mâine se va face anunţ că a venit cineva azi în cantonament şi dacă e mâine totul în regulă îl anunţăm. Mâine la fel aşteptăm un jucător în cantonament, vedem. Unul român şi unul străin. Pe ambele discuţii am clauză de confidenţialitate şi nu pot să zic nimic”, a mai spus Nicolescu pentru Primasport.