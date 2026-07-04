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Drake s-a pozat cu Cristiano Ronaldo şi a avut un mesaj amuzant care a devenit viral: “Jur!”

Mihai Alecu Publicat: 4 iulie 2026, 7:31

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Drake s-a pozat cu Cristiano Ronaldo şi a avut un mesaj amuzant care a devenit viral: Jur!

Drake a glumit după ce s-a pozat cu Cristiano Ronaldo. Foto: Captură @ X

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Portugalia a reuşit să o învingă pe Croaţia, 2-1, în 16-mile Cupei Mondiale, confruntare ce a avut loc în Canada, la Toronto. Partida a fost urmărită de pe stadion inclusiv de celebrul solist Drake, cel care s-a întâlnit după meci cu starul lusitanilor, Cristiano Ronaldo.

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De altfel, imaginile surprinse de fani pe durata partidei au arătat cum cântăreţul s-a bucurat la golul portughezului, semn că a avut o favorită clară în disputa de la Toronto.

Gluma pe care Drake a făcut-o după ce s-a întâlnit cu Cristiano Ronaldo. Celebrul cântăreţ canadian nu s-a putut abţine

Atât Cristiano Ronaldo, cât şi Drake, au postat pe reţele sociale o poză pe care au făcut-o la finalul meciului, când naţionala Portugaliei a ajuns la hotel. Mesajul lusitanului a fost unul simplu: “Frumos că ne-ai găzduit în ţara ta, frate”, iar canadianul a fost pus pe glume.

Drake a postat aceeaşi poză ca Ronaldo, însă vrut să fie mai puţin formal: “Jur că suntem de aceeaşi înâlţime. Fratele meu, Cristiano, haide”, a scris rapperul, asta după ce în imagine se vede clar că atacantul de la Al-Nassr este mai înalt.

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Isterie în Canada după ce Cristiano Ronaldo a venit să joace meciul cu Croaţia

Naţionala Portugaliei a avut toate partidele din faza grupelor disputate în Statele Unite, iar meciul cu Croaţia, din 16-mi, a fost jucat în Canada, la Toronto. Fanii lui Cristiano Ronaldo au fost de-a dreptul copleşitori în susţinerea pe care au arătat-o faţă de naţionala Portugaliei.

Ei s-au strâns la hotelul lusitanilor înainte de confruntarea cu Croaţia, na nivelul miilor, şi au repetat acest lucru şi după meci. De altfel, imaginile cu Cristiano Ronaldo care a ieşit pe balconul hotelului să-i salute pe suporteri au deveni rapid virale, în contextul reacţiei entuziaste a oamenilor care au venit special să-l vadă pe legendarul fotbalist.

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