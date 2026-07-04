Gestul uriaş făcut de Cristiano Ronaldo pentru un tânăr care şi-a pierdut familia într-o tragedie cumplită

Cristiano Ronaldo continuă să fie un campion pe teren şi în afara lui, iar atacantul Portugaliei a făcut un gest superb pentru un copil care a fost teribil afectat de cutremurul dezastruos ce a avut loc în Venezuela.
Lusitanul nu a rămas impasibil la tragedia pe care tânărul Andres o trăieşte în aceste zile şi a avut un mesaj pentru el.
Cristiano Ronaldo a auzit de întâmplarea teribilă din Venezuela şi a avut o invitaţie pentru tânărul Andres
Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj video lui Andres, cel care după ce a ajuns în spital cu răni grave a cerut să primească o figurină cu jucătorul său favorit, atacantul de la Al-Nassr. Lusitanul a auzit de dorinţa tânărului şi a ţinut să-i fie alături.
“Salut Andres, cum eşti? Fac acest video să-ţi transmit o îmbrăţişare. Ştiu că eşti un mare fan. Când o să te simţi mai bine te invit la unul din meciurile mele, să ai un timp de calitate şi să te bucuri. M-aş bucura foarte mult să te întâlnesc. Te îmbrăţişez, prietenul meu”, a fost mesajul transmis de Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️🩹🙏🏼
In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.
Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
Dezastrul din Venezuela
Pe 24 iunie 2026, un cutremur cu magnitudine de 7,5 grade pe scara Richter a lovit Venezuela, iar o replică ce a fost la câteva minute a fost de asemenea violentă şi a înregistrat 7,2 grade pe scara Richter. Printre cei afectaţi se numără şi tânărul Andres, a cărui casă s-a prăbuşit, iar toată familia sa a decedat.
El este internat în spital şi a suferit răni grave, fiind nevoit să-şi amputeze un picior. Au murit 2.595 de oameni şi peste 12.400 au suferit răni, cifre care au produs zile de doliu naţional pentru ţara sud-americană.
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