Gestul uriaş făcut de Cristiano Ronaldo pentru un tânăr care şi-a pierdut familia într-o tragedie cumplită

Cristiano Ronaldo continuă să fie un campion pe teren şi în afara lui, iar atacantul Portugaliei a făcut un gest superb pentru un copil care a fost teribil afectat de cutremurul dezastruos ce a avut loc în Venezuela.

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Lusitanul nu a rămas impasibil la tragedia pe care tânărul Andres o trăieşte în aceste zile şi a avut un mesaj pentru el.

Cristiano Ronaldo a auzit de întâmplarea teribilă din Venezuela şi a avut o invitaţie pentru tânărul Andres

Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj video lui Andres, cel care după ce a ajuns în spital cu răni grave a cerut să primească o figurină cu jucătorul său favorit, atacantul de la Al-Nassr. Lusitanul a auzit de dorinţa tânărului şi a ţinut să-i fie alături.

“Salut Andres, cum eşti? Fac acest video să-ţi transmit o îmbrăţişare. Ştiu că eşti un mare fan. Când o să te simţi mai bine te invit la unul din meciurile mele, să ai un timp de calitate şi să te bucuri. M-aş bucura foarte mult să te întâlnesc. Te îmbrăţişez, prietenul meu”, a fost mesajul transmis de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍🩹🙏🏼

In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.

Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026