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Gestul uriaş făcut de Cristiano Ronaldo pentru un tânăr care şi-a pierdut familia într-o tragedie cumplită

Mihai Alecu Publicat: 4 iulie 2026, 1:09

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Gestul uriaş făcut de Cristiano Ronaldo pentru un tânăr care şi-a pierdut familia într-o tragedie cumplită

Cristiano Ronaldo, gest uriaş pentru un puşti din Venezuela. Foto: Getty Images

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Cristiano Ronaldo continuă să fie un campion pe teren şi în afara lui, iar atacantul Portugaliei a făcut un gest superb pentru un copil care a fost teribil afectat de cutremurul dezastruos ce a avut loc în Venezuela.

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Lusitanul nu a rămas impasibil la tragedia pe care tânărul Andres o trăieşte în aceste zile şi a avut un mesaj pentru el.

Cristiano Ronaldo a auzit de întâmplarea teribilă din Venezuela şi a avut o invitaţie pentru tânărul Andres

Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj video lui Andres, cel care după ce a ajuns în spital cu răni grave a cerut să primească o figurină cu jucătorul său favorit, atacantul de la Al-Nassr. Lusitanul a auzit de dorinţa tânărului şi a ţinut să-i fie alături.

“Salut Andres, cum eşti? Fac acest video să-ţi transmit o îmbrăţişare. Ştiu că eşti un mare fan. Când o să te simţi mai bine te invit la unul din meciurile mele, să ai un timp de calitate şi să te bucuri. M-aş bucura foarte mult să te întâlnesc. Te îmbrăţişez, prietenul meu”, a fost mesajul transmis de Cristiano Ronaldo.

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Dezastrul din Venezuela

Pe 24 iunie 2026, un cutremur cu magnitudine de 7,5 grade pe scara Richter a lovit Venezuela, iar o replică ce a fost la câteva minute a fost de asemenea violentă şi a înregistrat 7,2 grade pe scara Richter. Printre cei afectaţi se numără şi tânărul Andres, a cărui casă s-a prăbuşit, iar toată familia sa a decedat.

El este internat în spital şi a suferit răni grave, fiind nevoit să-şi amputeze un picior. Au murit 2.595 de oameni şi peste 12.400 au suferit răni, cifre care au produs zile de doliu naţional pentru ţara sud-americană.

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