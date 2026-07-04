Egiptenii s-au uitat la clipuri cu Real Madrid înainte de penalty-urile cu Australia, iar imaginile au devenit virale

Duelul dintre Egipt şi Australia, din 16-mile Cupei Mondiale, a fost decis la loviturile de departajare, asta după ce la finalul celor 120 de minute a fost egalitate, 1-1.
Ambii antrenori au căutat soluţii pentru a-şi ajuta jucătorii înainte de momentele tensionate, iar Australia l-a trimis în minutul 119 între buturi pe Matthew Ryan, goalkeeper care în stagiunea trecută a fost la Levante.
Motivul pentru care jucătorii din Egipt s-au uitat la imagini cu Real Madrid înainte de loviturile de departajare cu Australia
Acest detaliu contează pentru că după finalul celor 120 de minute, egiptenii s-au strâns la banca de rezerve şi au vizionat, pe o tabletă, imagini cu un penalty executat de Kylian Mbappe într-un duel dintre Real Madrid şi Levante, din sezonul trecut al La Liga.
La acea confruntare în poarta formaţiei din Valencia era chiar Matthew Ryan, iar astfel africanii au dorit să vadă modul în care portarul australian se comportă când este pus să apere o lovitură de pedeapsă.
Imaginile cu jucătorii din Egipt care îl studiază pe portarul advers au devenit rapid virale şi au fost apreciate de mii de oameni.
Egypt’s penalty prep was different. 😅🇪🇬
Just before the most important shootout in the nation’s history, their players were spotted watching Kylian Mbappé’s penalty against Levante from January on a laptop.
Why? Australia goalkeeper Mathew Ryan was at Levante, and Mbappé had… pic.twitter.com/7N630660KI
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 3, 2026
Tactica celor din Egipt a funcţionat şi echipa s-a calificat în optimile de finală
Loviturile de departajare au început cum nu se puteau mai rău pentru Australia, care a ratat prin Harry Soutter, fundaşul central ce nu a prins poarta cu şutul său, în forţă. De cealaltă parte, egiptenii au şutat impecabil şi au marcat de 4 ori din 4 execuţii.
Pentu Australia a mai fost o ratare, din partea altui fundaş central, Herrington, care de asemenea nu a putut să prindă poarta şi astfel africanii au obţinut calificarea în faza următoare a competiţiei.
- Prelungiri în Argentina – Capul Verde 3-2! Romero, gol din centrarea lui Messi! Dramatism total
- Faze controversate în Argentina – Capul Verde. Sud-americanii au cerut penalty, iar după au marcat dintr-o poziţie la limită
- Columbia – Ghana LIVE VIDEO (04:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). Echipele de start
- Capul Verde, în istoria fotbalului după golul cu Argentina. Bornele fabuloase atinse de revelația de la Mondial
- Leo Messi, de neoprit! A marcat un gol superb în Argentina – Capul Verde după ce i s-a lipit mingea de picior