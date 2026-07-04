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Egiptenii s-au uitat la clipuri cu Real Madrid înainte de penalty-urile cu Australia, iar imaginile au devenit virale

Mihai Alecu Publicat: 4 iulie 2026, 2:35

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Egiptenii s-au uitat la clipuri cu Real Madrid înainte de penalty-urile cu Australia, iar imaginile au devenit virale

Moment incredibil la Cupa Mondială. Foto: Getty Images

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Duelul dintre Egipt şi Australia, din 16-mile Cupei Mondiale, a fost decis la loviturile de departajare, asta după ce la finalul celor 120 de minute a fost egalitate, 1-1.

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Ambii antrenori au căutat soluţii pentru a-şi ajuta jucătorii înainte de momentele tensionate, iar Australia l-a trimis în minutul 119 între buturi pe Matthew Ryan, goalkeeper care în stagiunea trecută a fost la Levante.

Motivul pentru care jucătorii din Egipt s-au uitat la imagini cu Real Madrid înainte de loviturile de departajare cu Australia

Acest detaliu contează pentru că după finalul celor 120 de minute, egiptenii s-au strâns la banca de rezerve şi au vizionat, pe o tabletă, imagini cu un penalty executat de Kylian Mbappe într-un duel dintre Real Madrid şi Levante, din sezonul trecut al La Liga.

La acea confruntare în poarta formaţiei din Valencia era chiar Matthew Ryan, iar astfel africanii au dorit să vadă modul în care portarul australian se comportă când este pus să apere o lovitură de pedeapsă.

Imaginile cu jucătorii din Egipt care îl studiază pe portarul advers au devenit rapid virale şi au fost apreciate de mii de oameni.

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Tactica celor din Egipt a funcţionat şi echipa s-a calificat în optimile de finală

Loviturile de departajare au început cum nu se puteau mai rău pentru Australia, care a ratat prin Harry Soutter, fundaşul central ce nu a prins poarta cu şutul său, în forţă. De cealaltă parte, egiptenii au şutat impecabil şi au marcat de 4 ori din 4 execuţii.

Pentu Australia a mai fost o ratare, din partea altui fundaş central, Herrington,  care de asemenea nu a putut să prindă poarta şi astfel africanii au obţinut calificarea în faza următoare a competiţiei.

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