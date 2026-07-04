Egiptenii s-au uitat la clipuri cu Real Madrid înainte de penalty-urile cu Australia, iar imaginile au devenit virale

Duelul dintre Egipt şi Australia, din 16-mile Cupei Mondiale, a fost decis la loviturile de departajare, asta după ce la finalul celor 120 de minute a fost egalitate, 1-1.

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Ambii antrenori au căutat soluţii pentru a-şi ajuta jucătorii înainte de momentele tensionate, iar Australia l-a trimis în minutul 119 între buturi pe Matthew Ryan, goalkeeper care în stagiunea trecută a fost la Levante.

Motivul pentru care jucătorii din Egipt s-au uitat la imagini cu Real Madrid înainte de loviturile de departajare cu Australia

Acest detaliu contează pentru că după finalul celor 120 de minute, egiptenii s-au strâns la banca de rezerve şi au vizionat, pe o tabletă, imagini cu un penalty executat de Kylian Mbappe într-un duel dintre Real Madrid şi Levante, din sezonul trecut al La Liga.

La acea confruntare în poarta formaţiei din Valencia era chiar Matthew Ryan, iar astfel africanii au dorit să vadă modul în care portarul australian se comportă când este pus să apere o lovitură de pedeapsă.

Imaginile cu jucătorii din Egipt care îl studiază pe portarul advers au devenit rapid virale şi au fost apreciate de mii de oameni.