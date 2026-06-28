Fanii algerieni au urlat de bucurie la golul primit de echipa lor în finalul nebun de meci cu Austria, de la Campionatul Mondial

Duminică dimineaţă am avut parte de cel mai nebun meci de până acum de la Campionatul Mondial 2026, competiţie care e exclusiv în Universul Antena. Algeria şi Austria au terminat la egalitate, 3-3, cu două goluri marcate în prelungiri.

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Cele două naţionale ştiau clar că în cazul unui egal, vor merge la braţ în şaisprezecimi, cu Austria terminând pe 2 şi Algeria pe 3. În prelungiri, Mahrez a marcat golul de 3-2, care a dus Algeria pe 2 şi Austria OUT de la Mondiale.

Algerienii s-au bucurat de golul primit de echipa lor

După doar un minut, Austria a egalat miraculos la 3, moment în care în mai multe puburi fanii algerieni au urlat de bucurie, chiar dacă echipa lor a încasat un gol.

Motivul a fost următorul: dacă Algeria ternmina pe 2, ar fi întâlnit în următoarea rundă sperietoarea Spania. Aşa, de pe locul 3, echipa africană se va duela pentru un loc în optimi cu Elveţia, o adversară mai lejeră.

فرحة الجماهير الجزائرية بعد تعديل النمسا النتيجة في الدقيقة 90 + 6 😭😂#الجزائر #ALGAUT pic.twitter.com/YaVs6fMXk3

— ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ ²¹³🇩🇿 (@Bonoise23Dz) June 28, 2026