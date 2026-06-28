Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Fanii algerieni au urlat de bucurie la golul primit de echipa lor în finalul nebun de meci cu Austria, de la Campionatul Mondial
VIDEO

Fanii algerieni au urlat de bucurie la golul primit de echipa lor în finalul nebun de meci cu Austria, de la Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 28 iunie 2026, 11:45

Comentarii
Fanii algerieni au urlat de bucurie la golul primit de echipa lor în finalul nebun de meci cu Austria, de la Campionatul Mondial

Jucătorii Austriei sărbătoresc marcarea unui gol - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Duminică dimineaţă am avut parte de cel mai nebun meci de până acum de la Campionatul Mondial 2026, competiţie care e exclusiv în Universul Antena. Algeria şi Austria au terminat la egalitate, 3-3, cu două goluri marcate în prelungiri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două naţionale ştiau clar că în cazul unui egal, vor merge la braţ în şaisprezecimi, cu Austria terminând pe 2 şi Algeria pe 3. În prelungiri, Mahrez a marcat golul de 3-2, care a dus Algeria pe 2 şi Austria OUT de la Mondiale.

Algerienii s-au bucurat de golul primit de echipa lor

După doar un minut, Austria a egalat miraculos la 3, moment în care în mai multe puburi fanii algerieni au urlat de bucurie, chiar dacă echipa lor a încasat un gol.

Motivul a fost următorul: dacă Algeria ternmina pe 2, ar fi întâlnit în următoarea rundă sperietoarea Spania. Aşa, de pe locul 3, echipa africană se va duela pentru un loc în optimi cu Elveţia, o adversară mai lejeră.

Reclamă
Reclamă

Iran a avut cel mai mult de suferit după golul de 3-3 din Algeria – Austria. În cazul în care partida nu se termina la egalitate, asiaticii ar fi atins şaisprezecimile.

Programul complet al şaisprezecimilor Campionatului Mondial 2026

  • Africa de Sud – Canada, duminică, ora 22.00
  • Brazilia – Japonia, luni, ora 20.00
  • Germania – Paraguay, luni, ora 23.30
  • Ţările de Jos – Maroc, marţi, ora 04.00
  • Coasta de Fildeş – Norvegia, marţi, ora 20.00
  • Franţa – Suedia, miercuri, ora 00.00
  • Mexic – Ecuador, miercuri, ora 04.00
  • Anglia – RD Congo, miercuri, ora 19.00
  • Belgia – Senegal, miercuri, ora 23.00
  • SUA – Bosnia, joi, ora 03.00
  • Spania – Austria, joi, ora 22.00
  • Portugalia – Croaţia, vineri, ora 02.00
  • Elveţia – Algeria, vineri, ora 06.00
  • Australia – Egipt, vineri, ora 21.00
  • Argentina – Capul Verde, sâmbătă, ora 01.00.
  • Columbia – Ghana, sâmbătă, ora 04.30

Toate meciurile rămase de disputat de la Campionatul Mondial vor fi transmise pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Fanii şi-au ales stadionul favorit la Cupa Mondială 2026. Preţurile la hotdogi i-au cuceritFanii şi-au ales stadionul favorit la Cupa Mondială 2026. Preţurile la hotdogi i-au cucerit
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
Observator
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
LIVE / David Popovici calificare în finala de 200 de metri liber cu cel mai bun timp! Ora de start a cursei pentru aur de la Settecolli
Fanatik.ro
LIVE / David Popovici calificare în finala de 200 de metri liber cu cel mai bun timp! Ora de start a cursei pentru aur de la Settecolli
12:17

BREAKING NEWSDavid Popovici, calificare senzațională în finala probei de 200 metri liber! Când are loc lupta pentru medalie
12:04

I-au acuzat echipa de aranjament la Mondial şi a ieşit la atac: “Nu am mai văzut asta în ultimii 40 de ani”
11:54

Universitatea Craiova a mai dat o lovitură! Internaționalul din Capul Verde semnează cu echipa lui Filipe Coelho
11:19

Dinamo l-a prezentat pe concurentul lui Raul Opruț! Vine de la U Cluj și este eligibil pentru regula U21
10:59

Florin Tănase, dezvăluiri despre cum au mers negocierile cu Gigi Becali. Declarație de dragoste pentru fanii FCSB
10:41

Adevăratul motiv pentru care Lionel Messi a fost rezervă în meciul cu Iordania! Ce a spus selecționerul Argentinei
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 EXCLUSIVDinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista “câinilor” 5 Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: “I-am spus lui MM” 6 Denis Alibec a semnat. Rămâne tot în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!