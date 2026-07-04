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Fost component al Generaţiei de Aur, atac violent la Davide Ancelotti: “Italian pervers”

Radu Constantin Publicat: 4 iulie 2026, 12:59

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Fost component al Generaţiei de Aur, atac violent la Davide Ancelotti: Italian pervers

Davide Ancelotti şi Carlo Ancelotti, în timpul unui meci pe banca lui Real Madrid/ Profimedia

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Florin Prunea, portarul Generației de Aur, îl face praf pe antrenorul secund al Braziliei, Davide Ancelotti (36 de ani).

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Fost fotbalist, Davide a decis să-şi urmeze în carieră tatăl mult mai cunoscut, Carlo Ancelotti. Mai întâi ca preparator fizic, apoi ca antrenor secund. Astfel, el şi-a trecut în CV nume uriaşe, cum ar fi PSG și Real Madrid.

Prunea l-a taxat pe Davide, după ce acesta a fost surprins în timp ce dă din cap atunci când Neymar (34 de ani) se pregătea să intre pe teren în meciul cu Scoția (3-0).

“Are vreo două Campionate Mondiale câștigate și fiul lui Ancelotti! Să se uite la Neymar și să comenteze… italian pervers, cum sunt italienii fițoși și perverși, vezi Doamne! Tu te compari cu Neymar, mă?! Cum să dai tu din cap că <<îl bagă și pe ăsta>>?! Ăla nici nu a apucat să facă stretching cu echipa! El se uită la televizor, marele analist… așa e cu perverșii ăștia, el stătea și dădea din cap!”, a spus Prunea, citat de iamsport.

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