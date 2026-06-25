Fostul campion cu Dinamo Bucureşti antrenează în SUA şi se bucură din plin de Mondialul american!

În tinereţe a jucat la Dinamo Bucureşti, iar acum antrenează la Dynamo Houston. Un fost campion cu Dinamo se bucură din plin de Mondialul american.
“Hai, Dinamo! Dinamo Bucureşti! Oriunde în lumea asta”, a spus Bogdan Onuţ, la microfonul Antena Sport.
Bogdan Onuţ a luat titlul cu Dinamo în 2002, alături de Florentin Petre, Niculae, Dănciulescu şi Niculescu.
Acum 13 ani a câştigat la loteria vizelor şi s-a mutat în America, unde îi antrenează pe juniorii lui Dynamo Houston.
“Avem 10.000 de copii la doar un singur club. Nu ştiu câte echipe din Liga 1 ar avea 10.000 de copii. Probabil că, dacă adunăm de la toate cluburile, nu se strâng câţi copii avem noi”, a subliniat Bogdan Onuţ.
Şi acum ţine legătura cu dinamoviştii lui.
“Marius Niculae, Florin Răducioiu… suntem toţi într-un chat şi, când e ziua unuia, ne spunem «La mulţi ani!»”, a mărturisit Onuţ.
Regretatul Mircea Lucescu a vrut să îl transfere de la Petrolul la Rapid înaintea dinamoviştilor. Şi pentru Onuţ fotbalul înseamnă tot.
“Eram într-o formă foarte bună şi am fost contactat de domnul Mircea Lucescu. M-am întâlnit cu dânsul. Aşa cum am început, aşa o să şi sfârşesc, murind pe terenul de fotbal”, a declarat Onuţ în exclusivitate pentru AntenaSport.
În lipsa României, fostul fundaş a fost în galeria Olandei la Mondial.
“A fost foarte impresionant. Ne-am îmbrăcat în portocaliu. A fost o senzaţie… (n.r: Aţi dansat stânga-dreapta, aşa?) Da, a fost o senzaţie de neuitat. Aş fi vrut să trăiesc lucrul ăsta în culorile României”, a mărturisit Onuţ.
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