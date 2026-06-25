Fostul campion cu Dinamo Bucureşti antrenează în SUA şi se bucură din plin de Mondialul american!

În tinereţe a jucat la Dinamo Bucureşti, iar acum antrenează la Dynamo Houston. Un fost campion cu Dinamo se bucură din plin de Mondialul american.

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“Hai, Dinamo! Dinamo Bucureşti! Oriunde în lumea asta”, a spus Bogdan Onuţ, la microfonul Antena Sport.

Bogdan Onuţ a luat titlul cu Dinamo în 2002, alături de Florentin Petre, Niculae, Dănciulescu şi Niculescu.

Acum 13 ani a câştigat la loteria vizelor şi s-a mutat în America, unde îi antrenează pe juniorii lui Dynamo Houston.

“Avem 10.000 de copii la doar un singur club. Nu ştiu câte echipe din Liga 1 ar avea 10.000 de copii. Probabil că, dacă adunăm de la toate cluburile, nu se strâng câţi copii avem noi”, a subliniat Bogdan Onuţ.