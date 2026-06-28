Harry Kane a scris istorie pentru Anglia, după ce a marcat din nou la Mondial. Borna impresionantă stabilită

Harry Kane (32 de ani) a scris istorie pentru Anglia, după ce a marcat în partida cu Panama, din ultima etapă a Grupei L, de la Campionatul Mondial. Englezii s-au impus cu 2-0 şi au câştigat grupa, calificându-se în şaisprezecimi.

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Primul gol al partidei disputate la New York a fost marcat de Jude Bellingham. Starul lui Real Madrid a deschis scorul în minutul 62, din pasa lui Bukayo Saka.

Harry Kane a scris istorie pentru Anglia, după ce a marcat din nou la Mondial

Harry Kane a reuşit să ducă scorul la 2-0 în minutul 67. Atacantul lui Bayern Munchen a punctat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Jude Bellingham.

Harry Kane a devenit golgheterul all-time al Angliei la Campionatul Mondial, după reuşita din meciul cu Panama. Atacantul a ajuns la 11 reuşite la turneul final, depăşindu-l pe Gary Lineker, care a marcat de zece ori la Mondial.

Gary Lineker, fostul star al naţionalei Angliei, a fost filmat în momentul în care Harry Kane a marcat şi i-a depăşit recordul la Mondial. Acesta a sărbătorit reuşita vârfului lui Bayern.