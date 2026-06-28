Harry Kane a scris istorie pentru Anglia, după ce a marcat din nou la Mondial. Borna impresionantă stabilită

Harry Kane (32 de ani) a scris istorie pentru Anglia, după ce a marcat în partida cu Panama, din ultima etapă a Grupei L, de la Campionatul Mondial. Englezii s-au impus cu 2-0 şi au câştigat grupa, calificându-se în şaisprezecimi.
Primul gol al partidei disputate la New York a fost marcat de Jude Bellingham. Starul lui Real Madrid a deschis scorul în minutul 62, din pasa lui Bukayo Saka.
Harry Kane a scris istorie pentru Anglia, după ce a marcat din nou la Mondial
Harry Kane a reuşit să ducă scorul la 2-0 în minutul 67. Atacantul lui Bayern Munchen a punctat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Jude Bellingham.
Harry Kane a devenit golgheterul all-time al Angliei la Campionatul Mondial, după reuşita din meciul cu Panama. Atacantul a ajuns la 11 reuşite la turneul final, depăşindu-l pe Gary Lineker, care a marcat de zece ori la Mondial.
Gary Lineker, fostul star al naţionalei Angliei, a fost filmat în momentul în care Harry Kane a marcat şi i-a depăşit recordul la Mondial. Acesta a sărbătorit reuşita vârfului lui Bayern.
Gary Lineker reacts to the moment Harry Kane beat his goalscoring record against Panama.
Congratulations to @HKane! pic.twitter.com/zYLR8TXyEE
— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 27, 2026
Harry Kane a marcat o “dublă” în primul meci disputat de Anglia la turneul final organizat de SUA, Mexic şi Canada. Atacantul a făcut show în duelul câştigat de englezi cu Croaţia, scor 4-2.
Panama – Anglia 0-2
Anglia, fără a impresiona, a fost condusă spre victorie de Jude Bellingham, care a marcat primul gol (62) şi a pasat decisiv pentru al doilea, semnat de Harry Kane (67). Echipa antrenată de Thomas Tuchel va juca în şaisprezecimi cu o formaţie clasată pe locul al treilea într-un din grupele E, H, I, J sau K, pe 1 iulie, la Atlanta.
Selecţionata ”Three Lions” a avut prima ocazie prin Rashford (8), al cărui şut la colţ a fost respins de portar. Latino-americanii au replicat prin Jose Luis Rodriguez, al cărui şut la colţul scurt a fost apărat de Pickford (27). Anderson şi-a încercat şansa de la distanţă (35), Rashford a trimis peste poartă cu capul (38) şi pe lângă din lovitură liberă (45+3), într-o primă repriză nu prea reuşită pentru englezi.
”Los Canaleros” au fost aproape de deschiderea scorului, când Cordoba a trimis în coechipierul Andrade, iar mingea a ricoşat peste propria poartă (52). Rashford (55) şi Kane (57) au avut ocazii bune de gol, iar în cele din urmă Bellingham a înscris de la 6 metri, după un corner executat de Saka (62). Kane a majorat diferenţa (67) cu o lovitură de cap din 6 metri, la centrarea lui Bellingham.
Panama a rămas singura echipă de la CM 2026 fără gol marcat, după 0-1 cu Ghana şi 0-1 cu Croaţia.
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