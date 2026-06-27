Panama – Anglia LIVE VIDEO (00:00), pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Presiune pe englezi!

Partida programată în New York – New Jersey, pe care se va juca și finala mare, pe 19 iulie, va începe la ora 00:00, ora Bucureștiului, iar în paralel se va disputa Croația – Ghana. Meciul Panama – Anglia se poate vedea la Antena 1, dar şi pe AntenaPLAY.

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Anglia are nevoie de un succes. Cu o victorie ar câştiga Grupa L de la Mondial. În prima etapă a grupei, naţionala lui Thomas Tuchel s-a impus clar în confruntarea “de foc” cu Croaţia, scor 4-2.

Panama – Anglia, LIVE VIDEO (00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

La a doua participare la turneele finale, Panama nu a reuşit să se impună şi a rămas după partidele cu Ghana și Croația fără vreun punct câştigat.

Echipe probabile la Panama – Anglia, la CM 2026

Panama

Mosquera – Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman – Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez – Fajardo

Selecționer: Thomas Christiansen

Anglia

Pickford – Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly – Mainoo, Anderson – Madueke, Bellingham, Rashford – Kane

Selecționer: Thomas Tuchel