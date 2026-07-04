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Impresionant! Jucătorii din Capul Verde nu şi-au putut stăpâni lacrimile după eşecul cu Argentina

Mihai Alecu Publicat: 4 iulie 2026, 4:24

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Impresionant! Jucătorii din Capul Verde nu şi-au putut stăpâni lacrimile după eşecul cu Argentina

Lacrimi după Capul Verde Argentina. Foto: Captură @ Antena 1

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Confruntarea dintre Argentina şi Insulele Capului Verde a fost una de-a dreptul neaşteaptată, cu formaţia africană având o prestaţie ce a făcut ca deznodâmântul să fie sub semnul întrebării pentru 120 de minute.

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Sud-americanii au reuşit să obţină calificarea în faza optimilor, acolo unde urmează să evolueze împotriva celor din Egipt, care la rândul lor au trecut de Australia, după loviturile de departajare.

Lacrimi pentru jucătorii din Insulele Capului Verde după eşecul la limită cu Argentina

Chiar dacă au pierdut cu 3-2 meciul cu Argentina, jucătorii din Insulele Capului Verde au arătat că pot să joace de la egal la egal cu Campioana Mondială, ba chiar se părea că pot să o elimine din competiţie şi să producă una din cele mai mari surprize din istoria competiţiei.

Elevii lui Bubista au alergat incredibil pe timpul celor 120 de minute, însă cu toate acestea nu au putut să obţină rezultatul dorit, după ce Romero a înscris cu o lovitură de cap în urma unui corner. Finalul i-a găsit pe jucătorii din Capul Verde prăbuşiţi pe teren după efortul depus, în urma unui meci plin de momente care au produs emoţii puternice.

Nuno Da Costa nu şi-a mai putut stăpâni emoţiile şi a mers la familia sa care era în tribunele arenei din Miami, iar atacantul a izbucnit în lacrimi, fiind consolat cu greu. Africanul a fost dărâmat de eşec, mai ales că speranţele unei calificări au crescut după intrarea în prelungiri şi eurogolul lui Cabral.

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Capul Verde, fără eşec în timpul regulamentar la Cupa Mondială 2026

Debutantă la Cupa Mondială, Capul Verde a început turneul cu un egal, 0-0, cu Spania, după care a remizat din nou, 2-2, cu Uruguay. Africanii au continuat tot cu un egal, 0-0, cu Arabia Saudită, iar eşecul cu Argentina, venit după prelungiri, a adus o statistică incredibilă.

Cei din Capul Verde au părăsit turneul final după ce nu au pierdut vreun meci pe parcursul celor 90 de minute regulamentare.

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