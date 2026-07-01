Istorie la Cupa Mondială! Puștiul minune al Mexicului a intrat într-un top în care e depășit doar de Pele

Partida dintre Mexic și Ecuador din 16-imile Cupei Mondiale a reprezentat un prilej pentru scrierea unei noi pagini de istorie în fotbal.

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Gilberto Mora, tânăra speranță de 17 ani a nord-americanilor, a intrat într-un top select pe poziția a doua, singurul fotbalist de deasupra sa fiind legendarul Edson Arantes do Nascimento, sau pe scurt Pele.

Gilberto Mora, al doilea cel mai tânăr jucător din fazele eliminatorii de la World Cup

Mexic a reușit să treacă de faza grupelor la Mondialul găzduit și de ea, iar acest lucru i-a permis tânărului Gilberto Mora să intre în istoria fotbalului. După ce “El Tri” și-a terminat grupa cu nouă puncte din tot atâtea posibile, echipa lui Javier Aguirre a dat peste Ecuador, moment în care puștiul de 17 ani a ajuns într-un clasament istoric al World Cup.

Gilberto Mora a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care evoluează în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, la 17 ani și 259 de zile. Singurul fotbalist de deasupra sa e Pele, care la 17 ani și 241 de zile întâlnea Țara Galilor la World Cup 1958.

Titulares más jóvenes en un partido de eliminación directa en TODA la historia de la Copa del Mundo:

17a 241d – Pelé 🇧🇷 (1958 vs Gales)

17a 259d – GILBERTO MORA 🇲🇽 (2026 vs Ecuador) ← HOY

18a 123d – Gavi 🇪🇸 (2022 vs Marruecos)

18a 142d – De Harder 🇳🇱 (1938)

18a 198d – Bergomi… pic.twitter.com/4uQrq7pvDG

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 1, 2026