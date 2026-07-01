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Istorie la Cupa Mondială! Puștiul minune al Mexicului a intrat într-un top în care e depășit doar de Pele

Andrei Nicolae Publicat: 1 iulie 2026, 5:42

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Istorie la Cupa Mondială! Puștiul minune al Mexicului a intrat într-un top în care e depășit doar de Pele

Gilberto Mora, în timpul unui meci / Profimedia

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Partida dintre Mexic și Ecuador din 16-imile Cupei Mondiale a reprezentat un prilej pentru scrierea unei noi pagini de istorie în fotbal.

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Gilberto Mora, tânăra speranță de 17 ani a nord-americanilor, a intrat într-un top select pe poziția a doua, singurul fotbalist de deasupra sa fiind legendarul Edson Arantes do Nascimento, sau pe scurt Pele.

Gilberto Mora, al doilea cel mai tânăr jucător din fazele eliminatorii de la World Cup

Mexic a reușit să treacă de faza grupelor la Mondialul găzduit și de ea, iar acest lucru i-a permis tânărului Gilberto Mora să intre în istoria fotbalului. După ce “El Tri” și-a terminat grupa cu nouă puncte din tot atâtea posibile, echipa lui Javier Aguirre a dat peste Ecuador, moment în care puștiul de 17 ani a ajuns într-un clasament istoric al World Cup.

Gilberto Mora a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care evoluează în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, la 17 ani și 259 de zile. Singurul fotbalist de deasupra sa e Pele, care la 17 ani și 241 de zile întâlnea Țara Galilor la World Cup 1958.

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Mora a fost rezervă utilizată în primul meci al Mexicului de la World Cupă, după care la partida contra Coreei de Sud nu a intrat pe teren. În ultimul meci din grupe, cel contra Cehiei, jucătorul care evoluează în Mexic la Club Tijuana a fost titular și a adunat 72 de minute, iar în duelul cu Ecuador a intrat tot din primul minut.

În acest sezon, Mora a adunat la echipa sa de club 10 goluri și două pase decisive în 54 de meciuri.

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