Jurgen Klopp e gata să preia naţionala Germaniei! Dezvăluirea presei internaţionale

Jurgen Klopp (59 de ani) este dispus să preia naţionala Germaniei dacă situaţia lui Julian Nagelsmann (38 de ani) se va rezolva. Nagelsmann mai are doi ani de contract cu Federaţia Germană de Fotbal şi nu vrea să demisioneze. Cel mai probabil Federaţia va încerca să obţină un acord cu Nagelsmann, urmând să îi plătească o sumă de bani pentru rezilierea contractului.

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The Telegraph informează că, din punctul de vedere al Federaţiei Germane de Fotbal, situaţia lui Nagelsmann este deja pecetluită. Conducătorii Federaţiei Germane îl vor plecat pe Nagelsmann şi îşi doresc ca Jurgen Klopp să preia Mannschaft-ul. Fostul antrenor al lui Liverpool e tentat de o astfel de provocare, chiar dacă are în prezent un job foarte bun.

Jurgen Klopp e gata să preia naţionala Germaniei! Conducerea Federaţiei Germane de Fotbal îl vrea plecat pe Julian Nagelsmann

Klopp e director sportiv global la Red Bull. În perioada Mondialului, Klopp activează ca expert pentru postul de televiziune Magenta TV, deţinătorul drepturilor Campionatului Mondial în Germania.

Campionatul Mondial 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena. Meciul Germania – Paraguay, în urma căruia nemţii au părăsit surprinzător Mondialul, fiind învinşi la loviturile de departajare, a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Pentru Paraguay urmează acum un alt duel “de foc”. Reprezentativa sud-americană va întâlni Franţa, considerată de mulţi principala favorită la cucerirea trofeului.

Meciul Paraguay – Franţa e în direct duminică, de la ora 00:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Francezii vin după o victorie clară, 3-0 cu Suedia, în şaisprezecimi, partidă în care superstarul Kylian Mbappe (27 de ani) a reuşit o dublă.