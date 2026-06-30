Nagelsmann face scandal după eliminarea Germaniei de la Mondial: „O glumă!” Ce spune despre demisie

Primul mare șoc de la Campionatul Mondial: Germania a fost eliminată la penalty-uri de Paraguay! Havertz, Woltemade și Tah au ratat pentru nemții, prima dată în istoria Mannschaft-ului când este eliminată după loviturile de departajare.
În urma acestei calificări miraculoase, Paraguay o așteaptă în optimi pe câștigătoarea duelului Franța – Suedia.
Nagelsmann nu-și dă demisia
Selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann, a dat skip la interviul flash imediat după meci. Nu a putut însă să evite cu totul jurnaliștii. Când a ajuns în fața micronului celor de la Magenta TV, prima întrebare a fost despre viitorul său pe banca echipei naționale. Nagelsmann are contract până în 2028 cu Federația și nu are de gând să plece de unul singur.
„Sunt pregătit și aș vrea să pregătesc Campionatul European și Liga Națiunilor. Dacă nu mai sunt dorit, atunci va trebui să discutăm despre asta” a spus Nagelsmann. El a analizat și prestația echipei de la meciul cu Paraguay: „A durat prea mult timp să facem jocul pe flancuri să funcționeze. Cu cât meciul a continuat, cu atât am forțat mai mult și am ajuns să creăm situații în careu. Am avut control, dar ne-a lipsit lovitura decisivă.
Sunt foarte dezamăgit pentru că simt că avem o echipă foarte unită și impresia după antrenamente era una bună. Nimeni nu a eșuat intenționat. Îmi pare rău pentru fanii din stadion și de acasă” a spus Nagelsmann.
El a avut o reacție dură pentru golul din prelungiri marcat de Tah, anulat pentru un fault la portar: „Pentru mine, a fost un gol perfect normal. Este o glumă că a fost anulat. Nu știu ce a văzut acolo. Dar, până la urmă, nu am făcut suficient (nr. pentru calificare)”.
Autorul golului Germaniei, Kai Havertz, a avut un discurs scurt după partidă. El a ratat primul penalty al Germaniei la loviturile de departajare: „Nu am prea multe de spus. Sunt fără cuvinte. A doua Cupă Mondială pentru mine, am făcut-o lată de două ori. Singurul lucru pe care îl pot spune este că îmi pare rău. Suntem toți dezamăgiți. Aveam planuri mari anul ăsta. Să dezamăgim din nou nu este deloc plăcut” a spus Havertz.
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