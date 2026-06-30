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Jurgen Klopp, viitorul selecționer al Germaniei? Ce a declarat după eliminarea dezastruoasă de la Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 30 iunie 2026, 4:52

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Jurgen Klopp, viitorul selecționer al Germaniei? Ce a declarat după eliminarea dezastruoasă de la Cupa Mondială

Jurgen Klopp și Julian Nagelsmann / Profimedia

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Jurgen Klopp, fostul mare antrenor neamț devenit între timp director sportiv global al Red Bull, a fost întrebat dacă ia în calcul să revină pe banca tehnică pentru a prelua naționala Germaniei. Curiozitatea jurnaliștilor a apărut în contextul în care “Die Mannschaft” a fost eliminată prematur de la Cupa Mondială de Paraguay la loviturile de departajare.

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Germania a suferit o înfrângere șocantă la Cupa Mondială. După ce la precedentele două ediții nu au putut trece de faza grupelor, nemții au fost acum eliminați încă din 16-imile de finală de către o națională mai slab cotată, Paraguay.

Klopp n-a vrut să vorbească despre preluarea Germaniei după dezastrul de la Mondial

După meci, prestația echipei lui Julian Nagelsmann a fost analizată la Magenta TV, unde se afla și Jurgen Klopp. Jurnaliștii nu au ezitat să îl întrebe pe fostul antrenor de la Liverpool dacă ar fi interesat să preia naționala după cele întâmplate, iar răspunsul său a fost următorul.

Nu m-am gândit încă la asta. Înțeleg că numele meu e menționat acum, dar nu e momentul să vorbim despre asta“, a spus Klopp, citat de tribuna.com.

Declarațiile lui Jurgen Klopp au venit în contextul în care Julian Nagelsmann a anunțat că nu ia în considerare să plece de la cârma naționalei.

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Jurgen Klopp, de cealaltă parte, nu a mai antrenat o echipă din 2024, de când a plecat de la Liverpool după nouă ani pe Anfield. Neamțul a rămas totuși conectat cu lumea fotbalului, fiind director sportiv global al Red Bull.

Klopp crede că golul anulat al Germaniei trebuia acordat

De asemenea, câștigătorul Ligii Campionilor din 2019 a vorbit și despre momentul controversat petrecut în prelungirile meciului, când golul lui Jonathan Tah a fost anulat după ce portarul Orlando Gill a fost incomodat de un jucător al “Die Mannschaft”.

Klopp a făcut referire la golurile din corner marcate de Arsenal de-a lungui acestui sezon și a avut o concluzie tranșantă: “Dacă ăsta nu e un gol valabil, atunci Arsenal nu ar fi devenit campioana Angliei. Am fi câștigat meciul dacă s-ar fi pus golul“, a mai spus neamțul.

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