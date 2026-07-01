Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială

Kylian Mbappe a deschis scorul în partida dintre Franța și Suedia și a doborât un record din întreaga istorie a Cupei Mondiale.
Grație reușitei sale din poarta lui Widell Zetterstrom, superstarul lui Real Madrid a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în fazele eliminatorii World Cup.
Mbappe a scris o nouă pagină de istorie în fotbal
Partida dintre Franța și Suedia a reprezentat un prilej pentru Kylian Mbappe să doboare un nou record din “sportul rege”. În minutul 45 al confruntării de pe New York/New Jersey Stadium, atacantul de 27 de ani a învins defensiva adversă la capătul unei faze superbe cu un șut la colțul lung.
Odată cu reușita sa din partida din 16-imile turneului final, Mbappe a ajuns la nouă goluri marcate în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, un record în cea mai tare competiție de fotbal.
Fotbalistul lui Real Madrid i-a devansat astfel pe brazilienii Leonidas și Ronaldo Nazario, care aveau amândoi opt reușite în meciurile disputate dincolo de grupe la World Cup.
Toate golurile marcate de Mbappe în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale
- World Cup 2018, optimi – 2 goluri contra Argentinei
- World Cup 2018, finala – 1 gol contra Croației
- World Cup 2022, optimi – 2 goluri contra Poloniei
- World Cup 2022, finala – 3 goluri contra Argentinei
- World Cup 2026, 16-imi – 1 gol contra Suediei (la momentul redactării articolului)
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