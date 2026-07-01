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Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 1 iulie 2026, 1:10

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Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială

Kylian Mbappe, în timpul unui meci / Getty Images

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Kylian Mbappe a deschis scorul în partida dintre Franța și Suedia și a doborât un record din întreaga istorie a Cupei Mondiale.

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Grație reușitei sale din poarta lui Widell Zetterstrom, superstarul lui Real Madrid a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în fazele eliminatorii World Cup.

Mbappe a scris o nouă pagină de istorie în fotbal

Partida dintre Franța și Suedia a reprezentat un prilej pentru Kylian Mbappe să doboare un nou record din “sportul rege”. În minutul 45 al confruntării de pe New York/New Jersey Stadium, atacantul de 27 de ani a învins defensiva adversă la capătul unei faze superbe cu un șut la colțul lung.

Odată cu reușita sa din partida din 16-imile turneului final, Mbappe a ajuns la nouă goluri marcate în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, un record în cea mai tare competiție de fotbal.

Fotbalistul lui Real Madrid i-a devansat astfel pe brazilienii Leonidas și Ronaldo Nazario, care aveau amândoi opt reușite în meciurile disputate dincolo de grupe la World Cup.

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Toate golurile marcate de Mbappe în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale

  • World Cup 2018, optimi – 2 goluri contra Argentinei
  • World Cup 2018, finala – 1 gol contra Croației
  • World Cup 2022, optimi – 2 goluri contra Poloniei
  • World Cup 2022, finala – 3 goluri contra Argentinei
  • World Cup 2026, 16-imi – 1 gol contra Suediei (la momentul redactării articolului)
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