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Kylian Mbappe, întrebat de Messi, în contextul luptei pentru cine va fi golgheterul Mondialului! Ce a răspuns

Bogdan Stănescu Publicat: 1 iulie 2026, 8:18

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Kylian Mbappe, întrebat de Messi, în contextul luptei pentru cine va fi golgheterul Mondialului! Ce a răspuns

Lionel Messi şi Kylian Mbappe, în finala Mondialului din 2022 / Profimedia Images

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Kylian Mbappe (27 de ani) a reuşit o dublă în meciul Franţa – Suedia 3-0, egalându-l pe Lionel Messi (39 de ani) în clasamentul golgheterilor de la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Mbappe şi Messi au fiecare câte 6 goluri la acest Mondial, dar superstarul argentinian are un meci mai puţin disputat faţă de vedeta “Cocoşului galic”. Messi va juca în duelul “pumelor” cu Capul Verde sâmbătă, de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Erling Haaland, care a adus golul victoriei Norvegiei cu Coasta de Fildeş (2-1), îi urmează pe cei doi în clasamentul golgheterilor de la Mondial, cu 5 reuşite.

Jurnaliştii l-au întrebat pe Mbappe de Messi. Cei doi se luptă pentru titlul de golgheter la Mondial: “Nu mă uit la ce face el. Marchează şi va marca întotdeauna”

“Nu mă uit la ce face Messi. El a marcat întotdeauna, marchează și va marca întotdeauna. Am mai spus asta și înainte. Dacă aș vrea să mă uit la ce face el, ar trebui să fac și mai mult”, a declarat Kylian Mbappe, după un alt meci de senzaţie al său la Mondial, în care a marcat două goluri.

Căpitanul Argentinei, Lionel Messi, a fost odihnit de selecţionerul Lionel Scaloni (48 de ani), în meciul câştigat de “pume”, 3-1 cu Iordania. Scaloni l-a introdus pe teren în minutul 60, în locul lui Lautaro Martinez, iar Messi a reuşit să înscrie şi în această partidă. În minutul 80, Messi a marcat, din lovitură liberă. Starul argentinian l-a luat prin surprindere pe portarul iordanienilor, Yazeed Abulaila (33 de ani), cu un şut pe jos, la care acesta nu a avut replică.

Mbappe se pregăteşte de duelul cu Paraguay, echipă ce a eliminat surprinzător Germania, la loviturile de departajare. Duelul Paraguay – Franţa va fi în direct sâmbătă, de la ora 00:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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