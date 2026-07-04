Lionel Messi scrie istorie în meciul contra Capului Verde. Topul în care e devansat doar de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi urcă pe locul al doilea într-o ierarhie istorică odată cu minutele pe care le bifează în partida din 16-imile Cupei Mondiale contra Capului Verde. “La Pulga” devine al doilea cel mai selecționat jucător din toate timpurile, fiind devansat doar de Cristiano Ronaldo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Argentina și Capul Verde din 16-imile Cupei Mondiale devine un prilej pentru Lionel Messi să scrie o nouă pagină de istorie în fotbalul mondial. Odată cu cele trei partide bifate în grupe și cea din fazele eliminatorii cu formația din Africa, decarul “pumelor” ajunge pe locul al doilea într-o ierarhie de unde nu va coborî prea curând.

Messi devine al doilea cel mai selecționat jucător la nivel all-time

Messi ajunge pe 2 în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe selecții all-time, cu 203 partide în tricoul campioanei mondiale en-titre. Fotbalistul cu opt Baloane de Aur trece în top de Luka Modric (Croația), care a fost eliminat de la World Cup de Portugalia lui Ronaldo, dar și de Bader Al-Mutawa (Qatar), care s-a retras de la națională.

In playing vs Cape Verde, Lionel Messi will become the second-most capped player in international football history, behind only… you guessed it. 🤪

232 – Cristiano Ronaldo

203 – Lionel Messi

202 – Luka Modrić & Bader Al-Mutawa

The two best to ever do it. 🐐🐐 pic.twitter.com/iwqcnHwArz

— Squawka (@Squawka) July 3, 2026

Pe locul 1 în ierarhia în care Messi a urcat pe locul secund este Cristiano Ronaldo, cu 232 de selecții în ierarhia all-time. În funcție de cât de mult va avansa Portugalia la World Cup, “CR7” va putea să mențină distanța de marele său rival.