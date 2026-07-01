Lovitură pentru Carlo Ancelotti, înainte de Brazilia – Norvegia! Starul pe care nu se poate baza

Carlo Ancelotti a primit o lovitură, înainte de optimile Campionatului Mondial. Selecționerul Braziliei a aflat că nu se poate baza pe un star, pentru duelul cu Norvegia lui Erling Haaland.

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Norvegia a învins Coasta de Fildeș cu scorul de 2-1, în faza 16-imilor și se va duela cu Brazilia, pentru un loc în sferturi. Partida este programată pe 5 iulie, de la ora 23:00, în direct în Universul Antena.

Carlo Ancelotti a primit o lovitură înainte de Brazilia – Norvegia

Potrivit informațiilor oferite de publicața braziliană Globo, Lucas Paqueta nu va fi apt pentru partida cu Norvegia. Mijlocașul s-a accidentat în victoria cu Japonia, din 16-imi și a părăsit terenul.

Brazilienii anunță și faptul că oficialii Federației nu au menționat și cât timp va lipsi Paqueta.

„Jucătorul va urma un tratament intensiv și va fi monitorizat de staff-ul medical al echipei naționale, pentru a se recupera cât mai repede posibil”, a transmis federația din Brazilia.