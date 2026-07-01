Lovitură pentru Carlo Ancelotti, înainte de Brazilia – Norvegia! Starul pe care nu se poate baza

Carlo Ancelotti a primit o lovitură, înainte de optimile Campionatului Mondial. Selecționerul Braziliei a aflat că nu se poate baza pe un star, pentru duelul cu Norvegia lui Erling Haaland.
Norvegia a învins Coasta de Fildeș cu scorul de 2-1, în faza 16-imilor și se va duela cu Brazilia, pentru un loc în sferturi. Partida este programată pe 5 iulie, de la ora 23:00, în direct în Universul Antena.
Carlo Ancelotti a primit o lovitură înainte de Brazilia – Norvegia
Potrivit informațiilor oferite de publicața braziliană Globo, Lucas Paqueta nu va fi apt pentru partida cu Norvegia. Mijlocașul s-a accidentat în victoria cu Japonia, din 16-imi și a părăsit terenul.
Brazilienii anunță și faptul că oficialii Federației nu au menționat și cât timp va lipsi Paqueta.
„Jucătorul va urma un tratament intensiv și va fi monitorizat de staff-ul medical al echipei naționale, pentru a se recupera cât mai repede posibil”, a transmis federația din Brazilia.
Erling Haaland a surprins, înaintea partidei “de foc” cu Brazilia de la Mondial
Erling Haaland (25 de ani) a oferit prima reacţie după ce Norvegia s-a calificat în optimile Campionatului Mondial. Nordicii au învins Coasta de Fildeş, scor 2-1, în meciul disputat la Dallas.
Erling Haaland a fost “eroul” Norvegiei în meciul cu Coasta de Fildeş. Atacantul lui Manchester City a reuşit să marcheze golul victoriei în minutul 86, după ce scorul a fost deschis de Antonio Nusa. Pentru ivorieni a punctat Amad Diallo, în minutul 74.
Erling Haaland a surprins la interviul oferit după partida cu Coasta de Fildeş. Acesta a recunoscut că Norvegia are şanse mici în faţa Braziliei, în optimile Mondialului. Partida se va disputa pe 5 iulie, la New York, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
“Avem şanse mici. Vom fi nevoiţi să înfruntăm Brazilia în optimi. Sunt echipe excelente şi nu va fi uşor. Va fi greu să avansăm. Nu va fi uşor, nu ştiu dacă vom reuşi. Ne-am pregătit mult şi suntem în continuare foarte bine pregătiţi”, a declarat Erling Haaland, după Coasta de Fildeş – Norvegia 1-2.
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