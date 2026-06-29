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Manuel Neuer scrie istorie! Portarul Germaniei stabilește un nou record la Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 29 iunie 2026, 23:34

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Manuel Neuer scrie istorie! Portarul Germaniei stabilește un nou record la Cupa Mondială

Manuel Neuer scrie istorie pentru Germania. Foto: Getty Images

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Goalkeeperul lui Bayern Munchen, Manuel Neuer, îşi solidifică locul în istoria fotbalului german, asta după ce a fost trimis din primul minut de Julian Nagelsmann, în 16-mile cu Paraguay, de la Cupa Mondială 2026.

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Manuel Neuer scrie o nouă pagină de istorie pentru naționala Germaniei în meciul cu Paraguay. Portarul este titular și ajunge la cea de-a 23-a partidă începută din primul minut la un turneu final de Cupă Mondială, devenind lider absolut în acest clasament.

Manuel Neuer, peste Lothar Matthaus şi Miroslav Klose după meciul dintre Germania şi Paraguay de la Cupa Mondială

Prin această apariție, Neuer îi depășește pe Lothar Matthäus și Miroslav Klose, două dintre cele mai mari legende ale fotbalului german, ambii cu câte 22 de meciuri începute ca titular la Campionatele Mondiale, notează Opta. Performanța confirmă constanța și longevitatea impresionantă a goalkeeperului, care rămâne unul dintre cei mai importanți jucători ai Germaniei de mai bine de un deceniu.

Campion mondial în 2014, portarul continuă să fie un reper pentru generațiile actuale. Stilul său modern de joc și calmul afișat în momentele dificile l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați portari din istoria fotbalului. Meciul cu Paraguay capătă astfel o semnificație specială pentru veteranul german. Dincolo de miza calificării, partida marchează un moment istoric în cariera unuia dintre cei mai titrați fotbaliști ai Germaniei.

Neuer a ajuns la Cupa Mondială după ce a fost retras din naţională pentru o perioadă bună

Convocarea lui Manuel Neuer înaintea Cupei Mondiale a fost una dintre cele mai discutate decizii ale selecționerului Julian Nagelsmann. Portarul lui Bayern revenise asupra deciziei de retragere din națională, iar selecționerul l-a desemnat imediat titular, deși Oliver Baumann fusese omul de bază al Germaniei în preliminarii și contribuise decisiv la calificarea echipei la turneul final. Alegerea a stârnit numeroase controverse în presa germană, mai ales pentru că Baumann părea favorit să înceapă Mondialul ca titular.

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Oliver Baumann nu și-a ascuns dezamăgirea după ce a fost retrogradat pe banca de rezerve. Experimentatul portar a recunoscut că decizia selecționerului „nu a fost tocmai grozavă” și că i-a fost greu să accepte schimbarea de statut, după ce dusese greul în campania de calificare. Chiar dacă ulterior a subliniat că nu există tensiuni personale între el și Neuer și că va continua să susțină echipa, Baumann a admis că vestea l-a afectat și că a avut nevoie de timp pentru a o digera.

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