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Manuel Neuer este unic! Performanța fantastică stabilită la partida cu Coasta de Fildeș

Daniel Işvanca Publicat: 20 iunie 2026, 23:13

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Manuel Neuer este unic! Performanța fantastică stabilită la partida cu Coasta de Fildeș

Manuel Neuer / Profimedia

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Germania înfruntă Coasta de Fildeș în cel de-al doilea meci din Grupa E, iar selecționata antrenată de Julian Nagelsmann țintește al doilea succes consecutiv de la acest Campionat Mondial.

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Manuel Neuer este titular și în acest duel, iar portarul german a stabilit astfel un record impresionant la Cupa Mondială, care îl face unic în istoria acestei competiții.

Manuel Neuer, record unic în istoria Cupei Mondiale

Manuel Neuer a început și al doilea meci de la Cupa Mondială ca titular în poarta Germaniei. Fotbalistul legitimat la Bayern Munchen a ajuns la 21 de partide jucate la turneele finale.

În disputa contra Coastei de Fildeș, Neuer a depășit recordul lui Hugo Lloris și a devenit portarul cu cele mai multe meciuri jucate la Campionatele Mondiale.

Acesta are în palmares titlul mondial cucerit alături de naționala Germaniei, la turneul final din 2014, când „panzerele” au învins Argentina în finală.

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