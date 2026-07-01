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Mbappe – Dembele, duo de vis la Mondial. Borna uluitoare atinsă de jucătorii Franței în meciul cu Suedia

Andrei Nicolae Publicat: 1 iulie 2026, 2:36

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Mbappe – Dembele, duo de vis la Mondial. Borna uluitoare atinsă de jucătorii Franței în meciul cu Suedia

Mbappe și Dembele / Profimedia

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Kylian Mbappe și Ousmane Dembele au contribuit la un nou gol înscris de Franța la Cupa Mondială din 2026, în duelul din 16-imile de finală contra Suediei. Odată cu prima reușită a atacantului de la Real Madrid din confruntarea contra nordicilor, cei doi jucători au doborât un record fabulos de când se înregistrează statistici la turnel final, mai exact din 1966.

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Franța s-a calificat în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a făcut show contra Suediei la New York/New Jersey, scor 3-0. Mbappe a făcut “dubla”, unul dintre goluri venind din pasa lui Ousmane Dembele, iar celălalt din cea a lui Michael Olise.

Mbappe și Dembele au contribuit la 6 goluri la Cupa Mondială, un record istoric

După ce atacantul de 27 de ani a marcat primul gol din meci, a scris istorie și a devenit omul cu cele mai multe reușite în fazele eliminatorii. Acesta nu a fost însă unicul record doborât odată cu reușita lui Mbappe, pentru că a mai fost atinsă o bornă de către starul lui Real Madrid, la pachet cu Dembele.

Cei doi jucători au ajuns la șase goluri pe care le-au creat împreună la turneele finale de Cupă Mondială, doborând un record pe care îl dețineau polonezii Anrzej Szarmach și Grzegorz Lato, respectiv nemții Miroslav Klose și Michael Ballack, cinci la număr.

Statistica respectivă vizează turneele mondiale din 1966 încoace, de când se înregistrează astfel de statistici.

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Golurile create de Dembele și Mbappe la Cupa Mondială

  • Franța – Australia, WC 2022: Mbappe, gol din pasa lui Dembele;
  • Franța – Polonia, WC 2022: Mbappe, gol din pasa lui Dembele;
  • Franța – Iraq, WC 2026: Mbappe, gol din pasa lui Dembele;
  • Norvegia – Franța, WC 2026: Dembele, gol din pasa lui Mbappe (X2);
  • Franța – Norvegia, WC 2026: Mbappe, gol din pasa lui Dembele;
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