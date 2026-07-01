Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Mbappe, replică fabuloasă după calificarea în optimile Mondialului. Ce a spus de meciul cu Paraguay

Mbappe, replică fabuloasă după calificarea în optimile Mondialului. Ce a spus de meciul cu Paraguay

Andrei Nicolae Publicat: 1 iulie 2026, 3:18

Comentarii
Mbappe, replică fabuloasă după calificarea în optimile Mondialului. Ce a spus de meciul cu Paraguay

Kylian Mbappe, după un gol marcat / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Kylian Mbappe a oferit câteva declarații după ce a reușit să înscrie o “dublă” în meciul dintre Franța și Suedia din 16-imile Cupei Mondiale. Printre altele, jucătorul de 27 de ani a primit și o întrebare legată de confruntarea din optimile de finală contra Paraguayului, moment în care a făcut o glumă pe seama căldurii extreme din Statele Unite ale Americii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Franța s-a calificat în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a făcut show contra Suediei la New York/New Jersey, scor 3-0. Mbappe a făcut “dubla” și a devenit al doilea cel mai mare marcator din istoria World Cup, ajungând la 18 goluri și devansându-l pe Miroslav Klose.

Declarațiile oferite de Mbappe după Franța – Suedia 3-0

După meci, reporterul de la fața locului l-a întrebat pe Mbappe dacă este într-o “misiune”, ținând cont că a ajuns la șase goluri la turneul final din 2026. Atacantul naționalei “Les Bleus” a rămas ferm pe poziții și a oferit un răspuns calculat, părând extrem de concentrat pe ceea ce urmează pentru echipa sa.

De asemenea, Mbappe a vorbit și despre unitatea din vestiar, punând accentul pe cum a fost resimțită vestea că mama lui Didier Deschamps a murit, selecționerul lipsind de la meciul cu Norvegia din ultima etapă a grupelor.

Nu, eu spun mereu că sunt conștient de miza meciurilor, sunt conștient de unde mă aflu și de ceea ce trebuie să fac, dar nu este vorba doar despre mine. Cred că întreaga echipă este perfect conștientă de ceea ce avem de făcut aici.

Reclamă
Reclamă

Astăzi a început o nouă etapă a competiției și am jucat bine, am învins. Am început puțin mai timizi, cred că puteam aborda meciul mai bine de la început. Pe parcurs însă, ne-am intrat în ritm. Am avut câteva ocazii pe care le-am fi putut fructifica mai devreme, dar, după cum știți, așa este în fotbal. Important este că am reușit să înscriem și apoi am controlat jocul.

Suntem cu toții uniți. Știm că antrenorul a trecut printr-o încercare grea prin care, din păcate, cu toții vom trece la un moment dat. Este un moment foarte dificil și există lucruri mult mai importante în viață decât fotbalul.

Am vrut ca el să știe, și o știe deja, dar am ținut să-i arătăm prin acest gest al întregii echipe, că nu va fi niciodată singur. Indiferent de ce se întâmplă, noi îl vom susține mereu“, a spus Mbappe după meci.

Cine este Viorel Paşca, "Bunul Samaritean" acuzat că a ţinut mii de bolnavi în condiţii inumaneCine este Viorel Paşca, "Bunul Samaritean" acuzat că a ţinut mii de bolnavi în condiţii inumane
Reclamă

Mbappe nu e încă cu gândul la meciul cu Paraguay. Gluma făcută de atacant

În ceea ce privește următoarea adversară a francezilor, Paraguay, Mbappe a ținut inițial să facă o glumă legată de temperaturile ridicate din SUA. Ulterior, atacantul lui Real a dat un răspuns serios și a explicat de ce el și colegii săi trebuie să rămână “în gardă”.

(n.r. Te simt extrem de concentrat. Am impresia că ești deja cu gândul la meciul cu Paraguay) Momentan mă gândesc doar la vestiar și la aerul condiționat, pentru că e foarte cald aici, dar ne vom concentra și pe Paraguay.

Au demonstrat că sunt o echipă care trebuie tratată cu toată seriozitatea, din moment ce au bătut Germania. Nu există meciuri ușoare la un Campionat Mondial, așa că vom merge acolo deciși să câștigăm“.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Pedeapsa primită de un tată din Iaşi care şi-a lăsat fetiţa în maşină, în plin soare, la peste 50 de grade
Observator
Pedeapsa primită de un tată din Iaşi care şi-a lăsat fetiţa în maşină, în plin soare, la peste 50 de grade
Vestea cea mai bună a verii la CFR Cluj. „Am plătit la UEFA!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Vestea cea mai bună a verii la CFR Cluj. „Am plătit la UEFA!”. Exclusiv
3:13

„Aveți o stea norocoasă care veghează?” Răspunsul cutremurător al lui Deschamps, după moartea mamei lui
3:04

Mexic – Ecuador, LIVE VIDEO, 04:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY). Gazdele luptă pentru calificarea în optimi la Mondial. Echipele
2:46

Ce va face NASA dacă SUA câștigă Cupa Mondială? Anunțul a surprins pe toată lumea
2:44

Tottenham tocmai a făcut cel mai scump transfer din istoria sa: 98 de milioane pentru un jucător out de la Mondial
2:36

Mbappe – Dembele, duo de vis la Mondial. Borna uluitoare atinsă de jucătorii Franței în meciul cu Suedia
1:53

VIDEOFranța – Suedia 3-0! Kylian Mbappe a făcut spectacol! „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial
Vezi toate știrile
1 FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru” 2 Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei 3 Decizie “bombă” la Dinamo! “Câinii” renunţă la unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei 4 Harry Kane, lovitură uriaşă şi contract de 90 de milioane de euro. Atacantul Angliei e gata să semneze 5 “Ofertă scandaloasă!” Florentino Perez sparge banca pentru starul de la Cupa Mondială! Real Madrid, gata să doboare recordul 6 VIDEOOlanda 1-1 Maroc, 2-3 după penalty-uri. “Leii din Atlas” se califică în optimi după o serie dramatică de la 11m
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB