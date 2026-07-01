Mbappe, replică fabuloasă după calificarea în optimile Mondialului. Ce a spus de meciul cu Paraguay

Kylian Mbappe a oferit câteva declarații după ce a reușit să înscrie o “dublă” în meciul dintre Franța și Suedia din 16-imile Cupei Mondiale. Printre altele, jucătorul de 27 de ani a primit și o întrebare legată de confruntarea din optimile de finală contra Paraguayului, moment în care a făcut o glumă pe seama căldurii extreme din Statele Unite ale Americii.
Franța s-a calificat în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a făcut show contra Suediei la New York/New Jersey, scor 3-0. Mbappe a făcut “dubla” și a devenit al doilea cel mai mare marcator din istoria World Cup, ajungând la 18 goluri și devansându-l pe Miroslav Klose.
Declarațiile oferite de Mbappe după Franța – Suedia 3-0
După meci, reporterul de la fața locului l-a întrebat pe Mbappe dacă este într-o “misiune”, ținând cont că a ajuns la șase goluri la turneul final din 2026. Atacantul naționalei “Les Bleus” a rămas ferm pe poziții și a oferit un răspuns calculat, părând extrem de concentrat pe ceea ce urmează pentru echipa sa.
De asemenea, Mbappe a vorbit și despre unitatea din vestiar, punând accentul pe cum a fost resimțită vestea că mama lui Didier Deschamps a murit, selecționerul lipsind de la meciul cu Norvegia din ultima etapă a grupelor.
“Nu, eu spun mereu că sunt conștient de miza meciurilor, sunt conștient de unde mă aflu și de ceea ce trebuie să fac, dar nu este vorba doar despre mine. Cred că întreaga echipă este perfect conștientă de ceea ce avem de făcut aici.
Astăzi a început o nouă etapă a competiției și am jucat bine, am învins. Am început puțin mai timizi, cred că puteam aborda meciul mai bine de la început. Pe parcurs însă, ne-am intrat în ritm. Am avut câteva ocazii pe care le-am fi putut fructifica mai devreme, dar, după cum știți, așa este în fotbal. Important este că am reușit să înscriem și apoi am controlat jocul.
Suntem cu toții uniți. Știm că antrenorul a trecut printr-o încercare grea prin care, din păcate, cu toții vom trece la un moment dat. Este un moment foarte dificil și există lucruri mult mai importante în viață decât fotbalul.
Am vrut ca el să știe, și o știe deja, dar am ținut să-i arătăm prin acest gest al întregii echipe, că nu va fi niciodată singur. Indiferent de ce se întâmplă, noi îl vom susține mereu“, a spus Mbappe după meci.
Mbappe nu e încă cu gândul la meciul cu Paraguay. Gluma făcută de atacant
În ceea ce privește următoarea adversară a francezilor, Paraguay, Mbappe a ținut inițial să facă o glumă legată de temperaturile ridicate din SUA. Ulterior, atacantul lui Real a dat un răspuns serios și a explicat de ce el și colegii săi trebuie să rămână “în gardă”.
“(n.r. Te simt extrem de concentrat. Am impresia că ești deja cu gândul la meciul cu Paraguay) Momentan mă gândesc doar la vestiar și la aerul condiționat, pentru că e foarte cald aici, dar ne vom concentra și pe Paraguay.
Au demonstrat că sunt o echipă care trebuie tratată cu toată seriozitatea, din moment ce au bătut Germania. Nu există meciuri ușoare la un Campionat Mondial, așa că vom merge acolo deciși să câștigăm“.
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