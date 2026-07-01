Mbappe, replică fabuloasă după calificarea în optimile Mondialului. Ce a spus de meciul cu Paraguay

Kylian Mbappe a oferit câteva declarații după ce a reușit să înscrie o “dublă” în meciul dintre Franța și Suedia din 16-imile Cupei Mondiale. Printre altele, jucătorul de 27 de ani a primit și o întrebare legată de confruntarea din optimile de finală contra Paraguayului, moment în care a făcut o glumă pe seama căldurii extreme din Statele Unite ale Americii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Franța s-a calificat în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a făcut show contra Suediei la New York/New Jersey, scor 3-0. Mbappe a făcut “dubla” și a devenit al doilea cel mai mare marcator din istoria World Cup, ajungând la 18 goluri și devansându-l pe Miroslav Klose.

Declarațiile oferite de Mbappe după Franța – Suedia 3-0

După meci, reporterul de la fața locului l-a întrebat pe Mbappe dacă este într-o “misiune”, ținând cont că a ajuns la șase goluri la turneul final din 2026. Atacantul naționalei “Les Bleus” a rămas ferm pe poziții și a oferit un răspuns calculat, părând extrem de concentrat pe ceea ce urmează pentru echipa sa.

De asemenea, Mbappe a vorbit și despre unitatea din vestiar, punând accentul pe cum a fost resimțită vestea că mama lui Didier Deschamps a murit, selecționerul lipsind de la meciul cu Norvegia din ultima etapă a grupelor.

“Nu, eu spun mereu că sunt conștient de miza meciurilor, sunt conștient de unde mă aflu și de ceea ce trebuie să fac, dar nu este vorba doar despre mine. Cred că întreaga echipă este perfect conștientă de ceea ce avem de făcut aici.