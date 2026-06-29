Moment unic la Mondial! Selecționerul Canadei i-a strâns pe jucători în cerc și le-a ținut discurs: „Gândiți-vă ce ați făcut!”

Zbor spre Monterrey chiar astăzi ca să merg să văd meciul (nr. Olanda – Maroc). Voi fi pe stadion, voi analiza ce se întâmplă. Ne vom asigura că băieții noștri au o recuperare bună, iar apoi vom fi gata să dăm totul împotriva unui gigant, corect? Poate va fi Olanda, poate va fi Maroc, dar asta este ceea ce mi-am dorit. Am vrut ca această echipă să arate că merită dreptul de a se măsura cu un gigant, și exact asta vom face” a spus Jesse Marsch după partidă.

Ultimul meci din carieră pentru Hugo Bross?

Selecționerul Africii de Sud, Hugo Bross, anunțat înainte de turneul final că actualul job va fi ultimul din carieră. La finalul partidei cu Canada însă nu a dorit să dezvăluie dacă acesta a fost ultimul său meci.

„Cred că am făcut o Cupă Mondială foarte bună. Dar vedeți astăzi, când joci împotriva unei echipe ca aceasta, care are forță și viteză, se vede că suntem puțin în urmă și acesta este un lucru pe care trebuie să-l învățăm. De aceea a fost atât de important pentru această echipă să fim aici.

Vom vedea (nr. despre viitorul său), vom lua o decizie în zilele următoare. A fost o Cupă Mondială frumoasă și nu va fi o decizie ușoară, însă să spun acum că mă opresc sau că continui, asta nu pot.

Cred că am învățat multe la acest turneu. A fost cu siguranță ceva ce trebuia să facem, iar pentru lunile următoare sunt sigur că această echipă va fi și mai puternică decât înainte. Ne uităm la cine a jucat astăzi împotriva unei echipe care este puțin mai avansată decât noi… poți învăța multe din asta. Am jucat un meci destul de bun, nu chiar un meci excelent, cred că am fi putut face mai mult. Însă când există atât de multă forță și atât de multă viteză la adversarul tău, atunci avem probleme” a spus selecționerul Africii de Sud.