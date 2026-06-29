Moment unic la Mondial! Selecționerul Canadei i-a strâns pe jucători în cerc și le-a ținut discurs: „Gândiți-vă ce ați făcut!”

Canada este prima echipă calificată în optimile Campionatului Mondial din 2026! Stephen Eustaquio, jucătorul celor de la Los Angeles FC, a dat lovitura în prelungirile partidei cu Africa de Sud.
Canada își așteaptă adversara acum în faza următoare. Câștigătoarea duelului dintre Olanda și Maroc, meci care are loc luni spre marți de la ora 04.00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, va fi adversara Canadei în turul următor.
Discursul lui Marsch pe teren
Selecționerul Canadei, Jesse Marsch, a reușit să ducă naționala în optimile Campionatului Mondial. La finalul victoriei cu 1-0 în fața Africii de Sud, Marsch i-a adunat pe toți jucătorii într-un cerc și le-a ținut un discurs plin de patos.
„Băieți. Gândiți-vă la cei doi ani în care am fost împreună. Gândiți-vă la cum am vorbit despre respectarea planului, despre a rămâne fideli celor care vrem să fim, jucând agresiv, punându-ne în valoare calitatea, iar voi arătându-vă caracterul.
Sunteți EROI canadieni! EROI canadieni! Eroi canadieni pentru viitorii copii ai acestei țări care practică acest sport. Acest sport are un viitor mare datorită voastră. Ar trebui să fiți atât de mândri de cine sunteți. Ar trebui să fiți atât de mândri de acest meci. Ați luptat pentru asta, moment după moment. Sunteți eroi canadieni” a fost mesajul lui Jesse Marsch pe teren pentru jucători, conform BBC.
Marsch i-a lăudat pe jucători
Euforic în continuare, Jesse Marsch a venit la interviul de după partidă cu același entuziasm.
„Știam că meciul va deveni puțin haotic în unele momente, pentru că lor le place să joace în spații deschise și uneori, pe tranziție, pot fi foarte greu de gestionat. Am încercat să ne asigurăm că ne menținem structura și am încercat să ne gândim dacă putem continua să creștem nivelul jocului, să venim de pe bancă și să devenim mai puternici, pentru a vedea dacă îi putem taxa în vreun moment. Așadar, am avut ocazii de-a lungul întregului meci, dar nu am fost destul de letali, iar apoi, evident, mingea ajunge la Steph (nr. Eustaquio) și eu doar speram să o trimită pe spațiul porții și să-i dea o șansă, iar el o înscrie direct. Este munca grea a acestor băieți, caracterul lor. Sunt eroi canadieni, asta le-am spus la final. Acum sunt eroi canadieni. Sunt atât de fericit pentru ei.
Se vede că Moise (nr. Bombito) este foarte aproape de nivelul lui, dar nu este încă la 100%, însă performanța lui din prima repriză, pentru mine, a fost remarcabilă. Și apoi am spus de la început că, desigur, Alphonso are calitate, dar va aduce un plus de energie și, bineînțeles, adversarul trebuie să-și facă griji din cauza lui, așa că cred că exact asta a făcut. Știi, iar acum vom putea să investim mai mult în el din punct de vedere fizic și să-l avem pentru mai multe minute în meciul următor. Dar, știi, în cele din urmă, întreaga echipă s-a mobilizat excelent. Nu a fost un meci ușor, știam că nu va fi ușor. Am crezut că putem fi mai buni în această zi, dar trebuia să o demonstrăm, nu-i așa? Și în cele din urmă am făcut-o.
Zbor spre Monterrey chiar astăzi ca să merg să văd meciul (nr. Olanda – Maroc). Voi fi pe stadion, voi analiza ce se întâmplă. Ne vom asigura că băieții noștri au o recuperare bună, iar apoi vom fi gata să dăm totul împotriva unui gigant, corect? Poate va fi Olanda, poate va fi Maroc, dar asta este ceea ce mi-am dorit. Am vrut ca această echipă să arate că merită dreptul de a se măsura cu un gigant, și exact asta vom face” a spus Jesse Marsch după partidă.
Ultimul meci din carieră pentru Hugo Bross?
Selecționerul Africii de Sud, Hugo Bross, anunțat înainte de turneul final că actualul job va fi ultimul din carieră. La finalul partidei cu Canada însă nu a dorit să dezvăluie dacă acesta a fost ultimul său meci.
„Cred că am făcut o Cupă Mondială foarte bună. Dar vedeți astăzi, când joci împotriva unei echipe ca aceasta, care are forță și viteză, se vede că suntem puțin în urmă și acesta este un lucru pe care trebuie să-l învățăm. De aceea a fost atât de important pentru această echipă să fim aici.
Vom vedea (nr. despre viitorul său), vom lua o decizie în zilele următoare. A fost o Cupă Mondială frumoasă și nu va fi o decizie ușoară, însă să spun acum că mă opresc sau că continui, asta nu pot.
Cred că am învățat multe la acest turneu. A fost cu siguranță ceva ce trebuia să facem, iar pentru lunile următoare sunt sigur că această echipă va fi și mai puternică decât înainte. Ne uităm la cine a jucat astăzi împotriva unei echipe care este puțin mai avansată decât noi… poți învăța multe din asta. Am jucat un meci destul de bun, nu chiar un meci excelent, cred că am fi putut face mai mult. Însă când există atât de multă forță și atât de multă viteză la adversarul tău, atunci avem probleme” a spus selecționerul Africii de Sud.
- Programul zilei a 19-a de la Campionatul Mondial | Brazilia, Germania și Olanda urcă pe scenă, în direct pe Antena1 și AntenaPLAY
- Drama prin care a trecut eroul Canadei. Stephen Eustaquio a plâns la interviu, după golul istoric marcat
- Mudau a oferit faza zilei, în Africa de Sud – Canada: şi-a distrus doi adversari. Canadienii nu au înţeles nimic
- A luat-o valul şi i-a sărit telefonul. Imagini virale cu o suporteriţă a Canadei
- Ronaldo a demonstrat că e campion şi în afara terenului. Ce a făcut când l-a văzut pe Rodrygo, starul care a ratat Mondialul