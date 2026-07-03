Motivul incredibil pentru care cel mai mare fan Cristiano Ronaldo nu a ajuns la Portugalia – Croaţia

Duelul dintre Portugalia şi Croaţia din 16-mile Cupei Mondiale a produs o isterie uriaşă în Canada, acolo unde mii de fani au fost entuziasmaţi de prezenţa lui Cristiano Ronaldo în Toronto şi imaginile cu suporterii care au mers la hotelul lusitanilor au devenit virale.
O veste şoc a venit din partea lui Fabrizio Romano, cel care a publicat declaraţia surorii lui Cristiano Ronaldo prin care aceasta anunţa că atacantul urmează să se retragă de la naţională la finalul Cupei Mondiale.
Celebrul influencer a ratat meciul dintre Portugalia şi Croaţia dintr-un motiv incredibil
În aceste condiţii, duelul dintre Portugalia şi Croaţia a devenit cu atât mai important cu cât ar putea să fie ultima partidă pentru atacantul de la Al-Nassr. Cel mai cunoscut şi înfocat fan al lui Cristiano Ronaldo, celebrul influencer american Ishowspeed, a fost la toate partidele jucate de lusitani până acum la turneul final.
Totuşi, acesta nu a putut ajunge la confruntarea cu Croaţia, asta după ce a avut probleme cu 2 zboruri ce urmau să-l ducă pe acesta în Canada. Primul a fost anulat, iar al doilea a fost de asemenea anulat, după ce s-a spart parbrizul avionului.
Americanul a postat un clip pe reţelele sociale prin care îşi exprima dezamăgirea cu privire la situaţia: “Fraţilor, e incredibil, am găsit al doilea avion, dar când să decolăm ni s-a spart parbrizul. Nu pot să ajung în Canada, nu pot să ajung la meci. Îmi pare rău”.
Moment incredibil cu Zlatan Ibrahimovic şi Ishowspeed
Devenit deja un invitat obişnuit pentru televiziunile din SUA, Ishowspeed a fost prezent în studioul Fox, alături de Zlatan Ibrahimovic şi Thierry, doi dintre contestatarii lui Cristiano Ronaldo. A venit un moment care a produs discuţii, însă în cele din urmă fanii au înţeles că este o glumă.
Suedezul l-a dat afară din emisiune pe Speed după ce acesta a spus că turneul final va fi câştigat de Portugalia. “Portugalia! Ronaldo va câștiga Cupa Mondială. O să vedeți că el va câștiga. Vă promit. În curând. Fiți atenți la el”, a răspuns Speed.
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