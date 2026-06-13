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Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut și l-a dat afară din emisiune, când a aflat cu cine ține la Mondial: „Fiți atenți la el”

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 10:33

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Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut și l-a dat afară din emisiune, când a aflat cu cine ține la Mondial: Fiți atenți la el”

Zlatan Ibrahimovic și IShowSpeed/ X

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Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a oferit un moment savuros, în direct la o emisiune din Statele Unite ale Americii. Fostul atacant l-a dat afară din studio pe celebrul vlogger, IShowSpeed (21 de ani).

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Streamerul american este un mare fan al lui Cristiano Ronaldo, fapt care l-a enervat pe „Ibra”. Suedezul nu s-a putut abține când a aflat că IShowSpeed speră ca lusitanii să triumfe la Campionatul Mondial, care e live în Universul Antena.

Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut și l-a dat afară din emisiune

„Cine va câștiga Cupa Mondială?”, l-a întrebat Zlatan Ibrahimovic pe IShowSpeed, în direct la Fox Sports, o televiziune de peste Ocean.

„Portugalia! Ronaldo va câștiga Cupa Mondială. O să vedeți că el va câștiga. Vă promit. În curând. Fiți atenți la el”, a răspuns Speed.

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Zlatan Ibrahimovic i-a luat microfonul din mână lui IShowSpeed, după ce a auzit răspunsul lui, dându-l afară din studio. Streamerul american nu s-a speriat și a continuat să spună că Portugalia va deveni campioană mondială, în această vară, timp în care fostul atacant nu l-a mai băgat în seamă și a început să vorbească cu Thierry Henry.

Zlatan Ibrahimovic este prezent în America, pentru a comenta partidele de la Campionatul Mondial. Întrebat, la rândul lui, pe cine susține la turneul final, acesta a oferit un răspuns surprinzător. El speră ca Croația să câștige, și nu naționala pentru care a bifat 122 de meciuri, Suedia.

Avem Croația în Grupa L. Eu am rădăcini în Croația și de aceea îi susțin pe ei la acest Mondial”, a spus Zlatan Ibrahimovic.

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Croația va debuta la Campionatul Mondial 2026 într-un meci „de foc” cu Anglia, care se va disputa pe 17 iunie, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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