Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut și l-a dat afară din emisiune, când a aflat cu cine ține la Mondial: „Fiți atenți la el”

Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a oferit un moment savuros, în direct la o emisiune din Statele Unite ale Americii. Fostul atacant l-a dat afară din studio pe celebrul vlogger, IShowSpeed (21 de ani).

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Streamerul american este un mare fan al lui Cristiano Ronaldo, fapt care l-a enervat pe „Ibra”. Suedezul nu s-a putut abține când a aflat că IShowSpeed speră ca lusitanii să triumfe la Campionatul Mondial, care e live în Universul Antena.

Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut și l-a dat afară din emisiune

„Cine va câștiga Cupa Mondială?”, l-a întrebat Zlatan Ibrahimovic pe IShowSpeed, în direct la Fox Sports, o televiziune de peste Ocean.

„Portugalia! Ronaldo va câștiga Cupa Mondială. O să vedeți că el va câștiga. Vă promit. În curând. Fiți atenți la el”, a răspuns Speed.

🚨| BREAKING: Zlatan Ibrahimović just KICKED Speed off FOX Sports after he said Portugal will win the World Cup 😭💀 pic.twitter.com/3lFcg7LB5g

— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 13, 2026