Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Fază controversată în Germania – Paraguay! Nemții au marcat în prelungiri, însă golul a fost anulat
VIDEO

Fază controversată în Germania – Paraguay! Nemții au marcat în prelungiri, însă golul a fost anulat

Andrei Nicolae Publicat: 30 iunie 2026, 2:00

Comentarii
Fază controversată în Germania – Paraguay! Nemții au marcat în prelungiri, însă golul a fost anulat

Faza controversată din Germania - Paraguay / AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Duelul dintre Germania și Paraguay din 16-imile Cupei Mondiale a fost marcat de o fază controversată petrecută în prima repriză de prelungiri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jonathan Tah a înscris pentru 2-1 în minutul 102, însă reușita a fost anulată de centralul marocan Jalal Jayed pentru un fault în atac, portarul sud-americanilor fiind cel vizat.

Cum a decurs faza la care golul Germaniei a fost anulat

Germania și Paraguay nu au putut fi despărțite de cele 90 de minute de timp regulamentar, astfel că partida a intrat în prelungiri. În prima repriză, nemții au avut senzația că au dat lovitura în minutul 102, însă totul s-a năruit după analiza VAR.

“Die Mannschaft” a beneficiat de un corner, iar Nathaniel Brown a executat foarte bine, servindu-l pe Jonathan Tah, care l-a învins cu o lovitură de cap pe goalkeeper-ul Orlando Gill. Totuși, golul nu a fost validat, pentru că Jalal Jayed a fost chemat de arbitrii din camera VAR la monitor să revadă momentul.

Acolo, arbitrul marocan a sesizat că Gill a fost incomodat de Waldemar Anton în momentul fazei fixe, iar reușita a fost în cele din urmă a fost anulată. Faza a iscat în mod evident controverse, nemții fiind de părere că golul trebuia validat.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Săli fără AC şi temperaturi infernale la BAC. De ce şi-au rescris lucrările unii elevi
Observator
Săli fără AC şi temperaturi infernale la BAC. De ce şi-au rescris lucrările unii elevi
Bomba de la miezul nopții! Răzvan Lucescu s-a înțeles cu noua echipă pe un salariu uriaș: „Voi semna!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Bomba de la miezul nopții! Răzvan Lucescu s-a înțeles cu noua echipă pe un salariu uriaș: „Voi semna!”. Exclusiv
1:22 30 iun.

31 de meciuri! Paraguay a pus capăt unei “secete” din 1930 în meciul cu Germania
0:49 30 iun.

Fabulos! Brazilienii au huiduit decizia lui Carlo Ancelotti, dar italianul a avut ultimul cuvânt: “Am zâmbit”
0:45 30 iun.

Martinelli, eroul neașteptat al Braziliei: „Încă nu realizezez ce s-a întâmplat!” Ce spune despre decizia lui Ancelotti
23:34

Manuel Neuer scrie istorie! Portarul Germaniei stabilește un nou record la Cupa Mondială
23:30

LIVE VIDEOGermania – Paraguay 1-1, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Tah înscrie în prelungiri, VAR-ul anulează reușita
23:23

VideoJurnal Antena Sport | Pancu îşi betonează atacul
Vezi toate știrile
1 E oficial! Jucătorul dorit și de Gigi Becali a semnat cu Rapid! 2 Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1 3 Dinamo pregăteşte oferta pentru un nou atacant! 4 S-a aflat cine este jucătorul de la Cupa Mondială cu care Ioan Varga negociază transferul la CFR 5 Unul dintre golgheterii Ligii 1 ar putea pleca pentru 500.000 de euro 6 CFR Cluj a dat lovitura! L-a transferat pe fotbalistul dorit de Rapid
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB