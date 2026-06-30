Fază controversată în Germania – Paraguay! Nemții au marcat în prelungiri, însă golul a fost anulat

Duelul dintre Germania și Paraguay din 16-imile Cupei Mondiale a fost marcat de o fază controversată petrecută în prima repriză de prelungiri.

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Jonathan Tah a înscris pentru 2-1 în minutul 102, însă reușita a fost anulată de centralul marocan Jalal Jayed pentru un fault în atac, portarul sud-americanilor fiind cel vizat.

Cum a decurs faza la care golul Germaniei a fost anulat

Germania și Paraguay nu au putut fi despărțite de cele 90 de minute de timp regulamentar, astfel că partida a intrat în prelungiri. În prima repriză, nemții au avut senzația că au dat lovitura în minutul 102, însă totul s-a năruit după analiza VAR.

“Die Mannschaft” a beneficiat de un corner, iar Nathaniel Brown a executat foarte bine, servindu-l pe Jonathan Tah, care l-a învins cu o lovitură de cap pe goalkeeper-ul Orlando Gill. Totuși, golul nu a fost validat, pentru că Jalal Jayed a fost chemat de arbitrii din camera VAR la monitor să revadă momentul.

Acolo, arbitrul marocan a sesizat că Gill a fost incomodat de Waldemar Anton în momentul fazei fixe, iar reușita a fost în cele din urmă a fost anulată. Faza a iscat în mod evident controverse, nemții fiind de părere că golul trebuia validat.