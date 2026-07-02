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Naționala Belgiei, unică în istoria Cupei Mondiale! Performanța stabilită, după revenirea de senzație cu Senegal

Daniel Işvanca Publicat: 2 iulie 2026, 1:25

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Naționala Belgiei, unică în istoria Cupei Mondiale! Performanța stabilită, după revenirea de senzație cu Senegal

Jucătorii Belgiei / Profimedia

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Belgia a fost aproape de a fi eliminată de la Campionatul Mondial de către Senegal, în cele 90 de minute regulamentare, dar selecționata antrenată de Rudi Garcia reușit o revenire de senzație, deși scorul era 2-0 în favoarea africanilor în minutul 85.

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În doar trei minute, „dracii roșii” au lovit de două ori și au trimis partida în prelungiri, spre disperarea formației pregătite de Pape Thiaw.

Belgia, record uluitor la Cupa Mondială

Naționala Belgiei a fost aproape de un dezastru în partida cu Senegal, fiind eliminată în minutul 85, când scorul era 2-0 în favoarea africanilor lui Thiaw.

Romelu Lukaku și Tielemans au restabilit egalitatea în doar trei minute, fapt care a dus la stabilirea unui record. Concret, Belgia este prima națională din istorie care evită eșecul la un Campionat Mondial, asta deși era condusă la două goluri diferență în minutul 85.

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