„Nu am mai trăit așa ceva!” Primele reacții după cele mai nebune 90 de secunde de la Mondial

Austria și Algeria au oferit unul dintre cele mai nebune meciuri văzute la Campionatul Mondial. În timp ce toată lumea se aștepta la un egal, eventual fără goluri, care să trimită ambele echipe în faza șaisprezecimilor, Austria și Algeria au oferit un final de infarct.
Dacă la începutul prelungirilor jucătorii pasau între ei fără vreun pericol pentru tabelă, nebunia s-a declanșat în minutul 90+3 când Mahrez a ajuns în poziție de finalizare și nu a ezitat. La acel scor, Austria era eliminată. Însă a venit ultimul minut și golul egalizator al lui Kalajdzic.
Reacția lui Rangnick după nebunie
Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, un antrenor cu o experiență de mai bine de 4 decenii, era epuizat din punct de vedere psihic la finalul meciului.
„În acest moment n-am cuvinte, o spun cu toată sinceritatea, referitor la ce s-a întâmplat în ultimele 90 de secunde. Cred că eu personal nu am mai trăit așa ceva și probabil nici majoritatea celorlalți. Să fii condus cu 3-2 când timpul oficial de joc este deja cam scurs, iar noi să revenim de fapt în joc odată cu acele schimbări… incredibil! Și da, în acest moment suntem pur și simplu fericiți că am mers mai departe. Că mai avem aspecte de îmbunătățit în anumite zone, o știm și noi.
Dacă te gândești la tot parcursul lor, este pentru prima dată după 44 de ani când reușesc să treacă din nou de faza grupelor. Asta spune de fapt totul. Mă bucur nespus de mult pentru băieți și… da, dar în acest moment totul pare încă puțin ireal” a spus Ralf Ragnick la finalul partidei.
Ce au spus Sabitzer și Mahrez
Marcel Sabitzer a înscris golul de 2-1 pentru Austria: „Nici nu știu ce să spun. A fost un meci cu atâtea suișuri și coborâșuri. Am condus de două ori, într-o astfel de situație trebuie să aduci victoria acasă. Nu ai voie să pățești așa ceva într-un asemenea meci. Pe alocuri a fost neserios din partea noastră, dar asta e o altă poveste, am mers mai departe, asta contează, iar acum trebuie să analizăm bine totul ca să ne prezentăm mai bine pe viitor.
Primești golul de 3-2 în minutul 94. Și te gândești că totul e pierdut, pentru că ce ar mai putea să se întâmple? Dar apoi mai avem acea primă ocazie de 100% a lui Laimer și totuși continuăm să credem, aruncăm o minge lungă spre cele două „turnuri” de acolo de înaintare și… lovitură de cap, lovitură de cap și se face 3-3, ceva incredibil, da. astăzi trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt, să trecem peste. Dar avem multe de analizat, pentru că, așa cum am menționat deja, uneori a fost neserios, am primit goluri mult prea ușor. Însă astăzi ne bucurăm că am mers mai departe și da. Cred că am ținut toată Austria cu sufletul la gură pentru o clipă, dar acum pot cu toții să continue să sărbătorească și să bea liniștiți” a spus Sabitzer după partidă.
Mahrez a fost aproape să devină eroul … Iranului. A dat în prelungiri golul de 3-2 care părea că anulează … prietenia. „Da, suntem fericiți, mergem în runda a doua, asta este ceea ce vom reține, e cel mai important. Am făcut un meci serios, un meci riguros, am fost solizi. La final puteam să câștigăm, dar am făcut egal. Cel mai important, așa cum am spus, este că ne-am calificat. Suntem extrem de fericiți, este a doua oară în istoria noastră. O să savurăm puțin și ne vom concentra rapid pe optimi” a spus Mahrez după partidă.
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