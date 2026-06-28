„Nu am mai trăit așa ceva!” Primele reacții după cele mai nebune 90 de secunde de la Mondial

Austria și Algeria au oferit unul dintre cele mai nebune meciuri văzute la Campionatul Mondial. În timp ce toată lumea se aștepta la un egal, eventual fără goluri, care să trimită ambele echipe în faza șaisprezecimilor, Austria și Algeria au oferit un final de infarct.

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Dacă la începutul prelungirilor jucătorii pasau între ei fără vreun pericol pentru tabelă, nebunia s-a declanșat în minutul 90+3 când Mahrez a ajuns în poziție de finalizare și nu a ezitat. La acel scor, Austria era eliminată. Însă a venit ultimul minut și golul egalizator al lui Kalajdzic.

Reacția lui Rangnick după nebunie

Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, un antrenor cu o experiență de mai bine de 4 decenii, era epuizat din punct de vedere psihic la finalul meciului.

„În acest moment n-am cuvinte, o spun cu toată sinceritatea, referitor la ce s-a întâmplat în ultimele 90 de secunde. Cred că eu personal nu am mai trăit așa ceva și probabil nici majoritatea celorlalți. Să fii condus cu 3-2 când timpul oficial de joc este deja cam scurs, iar noi să revenim de fapt în joc odată cu acele schimbări… incredibil! Și da, în acest moment suntem pur și simplu fericiți că am mers mai departe. Că mai avem aspecte de îmbunătățit în anumite zone, o știm și noi.

Dacă te gândești la tot parcursul lor, este pentru prima dată după 44 de ani când reușesc să treacă din nou de faza grupelor. Asta spune de fapt totul. Mă bucur nespus de mult pentru băieți și… da, dar în acest moment totul pare încă puțin ireal” a spus Ralf Ragnick la finalul partidei.