Tunisia – Olanda LIVE VIDEO (02:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). “Portocala mecanică” vrea primul loc în Grupa F

Tunisia – Olanda, meciul din etapa a treia a Grupei F de la Cupa Mondială, va începe la ora 02:00 şi va fi transmis în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Chiar dacă Tunisia este deja eliminată de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic, “Portocala mecanică” luptă pentru a-şi asigura primul loc al grupei.

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Tot în această grupă, de la aceeaşi oră, la Dallas, va avea loc meciul dintre Japonia şi Suedia, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Tunisia – Olanda LIVE VIDEO (02:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

În ceea ce priveşte meciul dintre Tunisia şi Olanda, acesta va avea loc la Kansas City, pe Arrowhead Stadium, arena de 75.000 de locuri a formaţiei din NFL Kansas City Chiefs, fostă campioană din NFL.

În primul meci de la acest turneu final, Olanda a remizat cu Japonia, scor 2-2, după care şi-a luat revanşa şi a câştigat cu 5-1 partida contra Suediei. De partea cealaltă, Tunisia a pierdut categoric cele două meciuri disputate până acum la turneul final: 1-5 cu Suedia şi 0-4 cu Japonia.

Echipele probabile în Tunisia – Olanda