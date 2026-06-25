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Tunisia – Olanda LIVE VIDEO (02:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). “Portocala mecanică” vrea primul loc în Grupa F

Alex Masgras Publicat: 25 iunie 2026, 16:28

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Tunisia – Olanda LIVE VIDEO (02:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Portocala mecanică vrea primul loc în Grupa F

Jucătorii Olandei se bucură după un gol marcat / Profimedia

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Tunisia – Olanda, meciul din etapa a treia a Grupei F de la Cupa Mondială, va începe la ora 02:00 şi va fi transmis în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Chiar dacă Tunisia este deja eliminată de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic, “Portocala mecanică” luptă pentru a-şi asigura primul loc al grupei.

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Tot în această grupă, de la aceeaşi oră, la Dallas, va avea loc meciul dintre Japonia şi Suedia, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Tunisia – Olanda LIVE VIDEO (02:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

În ceea ce priveşte meciul dintre Tunisia şi Olanda, acesta va avea loc la Kansas City, pe Arrowhead Stadium, arena de 75.000 de locuri a formaţiei din NFL Kansas City Chiefs, fostă campioană din NFL.

În primul meci de la acest turneu final, Olanda a remizat cu Japonia, scor 2-2, după care şi-a luat revanşa şi a câştigat cu 5-1 partida contra Suediei. De partea cealaltă, Tunisia a pierdut categoric cele două meciuri disputate până acum la turneul final: 1-5 cu Suedia şi 0-4 cu Japonia.

Echipele probabile în Tunisia – Olanda

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  • Tunisia: Dahmen – Bronn, Talbi, Rekik – Valery, Khedira, Skhiri, Abdi – Slimane, Mejbri – Tounekti
  • Olanda: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders – Summerville, Brobbey, Gakpo

Clasamentul Grupei F, după primele două meciuri

  • 1. Olanda 4p +4
  • 2. Japonia 4p +4
  • 3. Suedia 3p 0
  • 4. Tunisia 0p -8
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